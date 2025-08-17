2 หนุ่มวัย 15 กับ 17 กลับถึงกำแพงเพชรแล้ว หลังชวนกันขี่จยย.ไปหาสาวที่บุรีรัมย์ น้ำมันหมด ผู้ใหญ่รุมช่วย

ถึงบ้านกำแพงเพชรแล้ว 2 หนุ่มขี่ จยย.หาแฟนสาว จ.บุรีรัมย์ เกือบ 500 กม.
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 17 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีสองหนุ่มน้อยชาว อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร คุยกับสาวประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ผ่านโซเชียลก่อนตัดสินใจชวนกันขี่รถจักรยานยนต์จาก จ.กำแพงเพชร ไปหาสาวที่ประโคนชัย แต่ดันหลงทาง น้ำมันหมดที่นางรอง จ.บุรีรัมย์ แถมสาวปิดเครื่องหนี ตังค์ก็หมด แบตเตอรี่โทรศัพท์ก็หมด โชคดีพลเมืองดีแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
พร้อมกันนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นางรอง จ.บุรีรัมน์ เปิดห้องประชุมให้นอนที่ สภ. เกรงจะประสบอุบัติเหตุ ให้พักผ่อนรอเช้าค่อยออกเดินทางกลับบ้าน โดยได้รับความช่วยเหลือจากกู้ภัยสยามและตำรวจ สภ.นางรอง เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พร้อมประสานผู้ปกครองให้ทราบ ก่อนเดินทางกลับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านหร่ายการ้อง หมู่ 1 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ แสนประดิษฐ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอลานกระบือ นายก อบต.ประชาสุขสันต์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น เพื่อไปพบพูดคุยกับ นาย ป. อายุ 15 ปี คนขี่รถจักรยานยนต์ที่พาเพื่อนจาก อ.ลานกระบือไป
นาย ป. เล่าให้ฟังพร้อมรอยยิ้มและเสียงหัวเราะว่า ก่อนเดินทางไปนั้นเพื่อนนัดกับตนให้พาไปหาแฟน ตนก็ตัดสินใจไปโดยที่ไม่ได้บอกทางบ้าน โดยขี่รถจักรยานยนต์กันไปสองคน ตอนแรกไม่คิดว่าจะไปไกลขนาดนั้น แต่มันทิ้งเพื่อนไม่ได้เลยต้องไปให้ถึง แต่เมื่อไปถึงรถเกิดน้ำมันหมด มือถือแบตหมด แถมยังติดต่อกับแฟนเพื่อนไม่ได้อีก โชคดีที่มีพลเมืองดีเข้ามาสอบถาม ประสานกู้ภัยและตำรวจให้การช่วยเหลือค่ารถกลับบ้านตามที่เป็นข่าว
ส่วนที่ชาวบ้านตกใจและสงสัยว่าตนเป็นไส้ศึกหรือคนเขมรนั้น นาย ป.เผยว่า ตกใจเหมือนกันว่าทำไมเขาคิดแบบนั้น แต่พอไปส่องกระจกสภาพตนตอนนั้นเหมือนจริงๆ อย่างไรก็ตาม ต้องขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือ ขอบคุณพลังโซเชียลที่ส่วนใหญ่ห่วงใยและให้กำลังใจทั้งสองคน
ด้านครอบครัวก็ตกใจ โดยเฉพาะผู้เป็นพี่ พอรู้ว่าหลานหายออกจากบ้านไปไกลรู้สึกใจแป้ว คิดอะไรไปต่างๆ นานา แต่พอหลานกลับมาก็ดีใจจนหัวเราะใส่หลาน แต่ก็เตือนว่าอย่าทำแบบนี้กันอีก
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเกศกาศร ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เพื่อไปพบกับ นาย ฟ. อายุ 17 ปี คนชวน นาย ป.เดินทางไปหาแฟนที่ จ.บุรีรัมย์ โดยมียายและญาติๆ มานั่งพูดคุยให้กำลังใจกันบริเวณหน้าบ้าน
นาย ฟ. เปิดใจว่า ตนกับหญิงสาวคนดังกล่าวคุยกันทางโซเชียลมาระยะหนึ่งแล้ว ตนเป็นคนบอกว่าจะไปหาแฟนจึงชวนเพื่อนขี่รถกันไปตามปกติ แต่เมื่อไปถึง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ น้ำมันรถดันมาหมด จึงไปต่อไม่ได้ ส่วนแฟนตนที่ติดต่อไม่ได้เพราะแบตหมด เมื่อชาร์จแบตก็ได้คุยกันแฟน ตนก็ร้องไห้ ขอโทษ อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์นี้จะคิดให้มากกว่านี้ ขอโทษครอบครัว ขอโทษทุกคนที่เป็นห่วง และขอบคุณทุกความช่วยเหลือและทุกความห่วงใยที่มีให้
ด้านครอบครัวไม่ได้ตำหนิต่อสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจในสิ่งที่เด็กๆ ทำไปตามวัย และให้อภัย พร้อมอบรมไม่ให้ทำแบบนี้อีก วันนี้เด็กๆ เดินทางกลับมาปลอดภัยก็ดีใจแล้ว