ไฟไหม้ร้านทำสีรถ-ร้านรับซื้อของเก่า ในธัญบุรี เพลิงลุกท่วม วอดทั้ง 2 ร้าน รถเสียหาย 1 คัน

ไฟไหม้ร้านไฟเบอร์กลาสรถยนต์ วอดทั้งหลัง รถยนต์เสียหาย 1 คัน
เมื่อเวลา 20.10 น. วันที่ 17 สิงหาคม พ.ต.ต.ธนสรณ์ แช่มช้อย สารวัตรสอบสวน สภ.ธัญบุรี ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ร้านเทียนสปอร์ต ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และร้านวิเชียร รับซื้อของเก่า ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หลังรับแจ้งจึงนำรถดับเพลิงรุดไปที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยรถดับเพลิงเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เทศบาลเมืองบึงคำพร้อย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ธัญบุรี
ที่เกิดเหตุเป็นร้านประกอบกิจการซ่อมไฟเบอร์กลาสจำพวกกันชนรถยนต์และร้านรับซื้อของเก่า ซึ่งปลูกบ้านโครงสร้างเหล็กชั้นเดียวหลังคาเมทัลชีต ตั้งอยู่ริมถนนเลียบคลองหก ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี พบแสงเพลิงและกลุ่มควันขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างลุกไหม้ร้านทั้งสองพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า วัสดุภายในร้านเป็นจำพวกทินเนอร์ ไฟเบอร์กลาส กระกระดาษ พลาสติก ทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี เพลิงจึงลุกไหม้อย่างรุนแรง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านพักข้างเคียง ใช้เวลาประมาณ 45 นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ ทั้งสองร้านเสียหายทั้งหมด มีรถยนต์ถูกไฟไหม้เสียหาย 1 คัน เบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต สันนิฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
นายวิเชียร อายุ 48 ปี เจ้าของร้านรับซื้อของเก่า เปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุไม่ได้อยู่ที่ร้าน ปิดร้านออกไปไม่ถึง 20 นาที มีเพื่อนบ้านโทรบอกว่าไฟไหม้ จึงรีบขับรถกลับมาก็พบว่าเพลิงลุกไหม้ภายในร้านอย่างรุนแรง ขณะที่ร้านซ่อมไฟเบอร์กลาสข้างกันไม่มีใครอยู่
ด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลธัญบุรีบอกว่า ศูนย์วิทยุเทศบาลตำบลธัญบุรีได้รับแจ้งไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนจึงนำรถดับเพลิงมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบว่าไฟกำลังลุกไหม้บ้านเรือนประชาชนซึ่งเปิดเป็นร้านรับทำไฟเบอร์กลาสรถยนต์อย่างแรง จึงให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำสกัดไฟ เพราะร้านมีทั้งถังแก๊สและทินเนอร์เป็นจำนวนมาก ใช้เวลาประมาณ 45 นาทีไฟจึงดับลง
พ.ต.ต.ธนสรณ์ได้บันทึกภาพเป็นหลักฐาน สอบปากคำพยานบุคคล พร้อมประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไป