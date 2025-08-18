บิ๊กไบค์พุ่งชนท้ายรถพ่วง จนจยย.ไฟลุก คนขี่ร่างกระเด็นกลางถนน ถูกกระบะทับขาซ้ำ ดับสลด
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม เวลา 01.00 น. พ.ต.ท.ยุทธพล พรมดาว สว.(สอบสวน)สภ.เมืองภูเก็ต ได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุก มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ บริเวณถนนบายพาสขาเข้าเมืองภูเก็ต ใกล้ห้างแห่งหนึ่ง ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ทะเบียน ภูเก็ต ชนท้ายรถบรรทุกปูนซีเมนต์ 18 ล้อ จนเกิดไฟลุกท่วม ซากรถล้มอยู่กลางถนน ใกล้กันพบศพชาย 1 ราย ทราบชื่อภายหลังคือ นายอรรถพล อายุ 23 ปี ชาวภูเก็ต เป็นผู้ขับขี่บิ๊กไบค์
จากการสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุ พนักงานร้านอาหารใกล้จุดเกิดเหตุ เล่าว่า เห็นรถบรรทุก 18 ล้อวิ่งมาตามปกติ ก่อนที่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์จะวิ่งตามมาด้วยความเร็ว และพุ่งชนท้ายอย่างแรง ทำให้ร่างของผู้ขับขี่กระเด็นไปตกอยู่เลนขวาสุด ขณะที่ซากรถจักรยานยนต์อยู่เลนกลางและเกิดไฟลุกไหม้
ซึ่ง ทีมพนักงานร้านอาหารช่วยกันใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิง และมีรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ สีบรอนซ์ วิ่งมาทางเลนกลาง ชนซ้ำเข้ากับซากรถจักรยานยนต์ที่อยู่กลางถนน ตามด้วยรถกระบะอีกคัน สีดำ ไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียน วิ่งมาในเลนขวาสุด เหยียบทับบริเวณขาของผู้เสียชีวิตก่อนจะขับหลบหนีไป
พยานอีกคนยืนยันว่า รถกระบะทั้งสองคันขับมาด้วยความเร็วสูง โดยคันสีบรอนซ์ชนซากรถ ส่วนคันสีดำเหยียบซ้ำที่ขาผู้เสียชีวิตและหลบหนีโดยไม่ได้จอดให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง เพื่อติดตามรถกระบะสีดำที่ขับหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
