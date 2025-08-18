ระทึก! ไฟไหม้วิหารวัดดังเชียงใหม่ เผาวอดเหลือแต่ซาก พระลูกวัด เผยนาทีเกิดเหตุ

ระทึก! ไฟไหม้วิหารวัดดังเชียงใหม่ แสงเพลิงแดงฉาน เผาวอดเหลือแต่ซาก เจ้าหน้าที่ระดมกำลังดับเพลิง พระลูกวัด เผยนาทีเกิดเหตุ เห็นกลุ่มควันพุ่งออกมาจากหลังคา
เมื่อเวลา 03.20 น. วันที่ 18 สิงหาคม พนักงานสอบสวน สภ.แม่ริม รับแจ้งเหตุไฟไหม้วัดเวฬุวัน (วัดป่าไผ่) ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกู้ชีพพานทอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา รถดับเพลิงจำนวน 1 คันพร้อมเจ้าหน้าที่ 4 นาย
ที่เกิดเหตุพบเพลิงไหม้ที่กำลังลุกลามบนวิหารของวัด โดยไฟได้ลุกลามขึ้นไปบนหลังคาวิหาร เสียหาย เจ้าหน้าที่ชุดดับเพลิงเข้าร่วมระงับเหตุ และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เพลิงสงบลงในเวลา 04.00 น. ค่าเสียหายทรัพย์สินภายในวิหารของวัดเสียหายทั้งหมด มีพระพุทธรูปและพระประธานในวิหาร ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายเล็กน้อย มูลค่าเสียหายประมาณ 3 ล้านบาท
จากการสอบถามพระลูกวัด กล่าวว่า เห็นกลุ่มควันพุ่งออกมาจากหลังคาวิหาร ได้วิ่งไปดูพบว่า เพลิงกำลังลุกไหม้ภายในวิหารและลามขึ้นไปบนหลังคา จึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
ส่วนสาเหตุครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือการจุดธธูปเทียนในวิหาร เนื่องจากวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา เป็นวันพระ มีการประกอบพิธีทางศาสนา และสะเก็ดไฟจากธูปหรือเทียนหล่นใส่สิ่งของที่ติดไฟง่ายและลุกลาม ก็อาจจะเป็นได้
อย่างไรก็ตาม ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจวิทยาการเชียงใหม่เข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ที่มา : ข่าวสด
