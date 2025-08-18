ภูมิภาค

ระทึก! ไฟไหม้วิหารวัดดังเชียงใหม่ เผาวอดเหลือแต่ซาก พระลูกวัด เผยนาทีเกิดเหตุ

ระทึก! ไฟไหม้วิหารวัดดังเชียงใหม่ แสงเพลิงแดงฉาน เผาวอดเหลือแต่ซาก เจ้าหน้าที่ระดมกำลังดับเพลิง พระลูกวัด เผยนาทีเกิดเหตุ เห็นกลุ่มควันพุ่งออกมาจากหลังคา

เมื่อเวลา 03.20 น. วันที่ 18 สิงหาคม พนักงานสอบสวน สภ.แม่ริม รับแจ้งเหตุไฟไหม้วัดเวฬุวัน (วัดป่าไผ่) ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกู้ชีพพานทอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา รถดับเพลิงจำนวน 1 คันพร้อมเจ้าหน้าที่ 4 นาย

ที่เกิดเหตุพบเพลิงไหม้ที่กำลังลุกลามบนวิหารของวัด โดยไฟได้ลุกลามขึ้นไปบนหลังคาวิหาร เสียหาย เจ้าหน้าที่ชุดดับเพลิงเข้าร่วมระงับเหตุ และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เพลิงสงบลงในเวลา 04.00 น. ค่าเสียหายทรัพย์สินภายในวิหารของวัดเสียหายทั้งหมด มีพระพุทธรูปและพระประธานในวิหาร ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายเล็กน้อย มูลค่าเสียหายประมาณ 3 ล้านบาท

จากการสอบถามพระลูกวัด กล่าวว่า เห็นกลุ่มควันพุ่งออกมาจากหลังคาวิหาร ได้วิ่งไปดูพบว่า เพลิงกำลังลุกไหม้ภายในวิหารและลามขึ้นไปบนหลังคา จึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

ADVERTISMENT

ส่วนสาเหตุครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือการจุดธธูปเทียนในวิหาร เนื่องจากวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา เป็นวันพระ มีการประกอบพิธีทางศาสนา และสะเก็ดไฟจากธูปหรือเทียนหล่นใส่สิ่งของที่ติดไฟง่ายและลุกลาม ก็อาจจะเป็นได้

อย่างไรก็ตาม ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจวิทยาการเชียงใหม่เข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

ที่มา : ข่าวสด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง