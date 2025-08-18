จนท.พิทักษ์ป่า ลาดตระเวน พบแหล่งโบราณคดีแห่งใหม่ ‘ถ้ำตากึง’ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายมงคล คำสุข หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดและหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางยาง รายงานว่า ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม2568 เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางยาง ร่วมกันลาดตระเวนในพื้นที่ป่าขุนน้ำตอน-ป่าอ่างขอนแก่น-ป่าถ้ำตากึง ซึ่งอยู่ในท้องที่ตำบลนาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ผลการลาดตระเวน ค้นพบแหล่งธรณีพิเศษ ซึ่งเป็นโบราณคดีแห่งใหม่ชื่อ “ถ้ำตากึง” ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำแควน้อย ถือเป็นการค้นพบสำคัญ น่าจะนำไปสู่การศึกษาและสำรวจทางโบราณคดี/ธรณีวิทยาในอนาคตได้