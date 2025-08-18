วัยรุ่นตรังนัดคู่อริเคลียร์ใจ พกปืนมาด้วย สาว ม.6 ถูกลูกหลงบาดเจ็บ ตร.เร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุ

วัยรุ่นตรังคู่อรินัดเคลียร์ ยิงสนั่นกลางดึก สาว ม.6 ถูกลูกหลงบาดเจ็บ ตร.เร่งล่าตัววัยรุ่นก่อเหตุ
เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองตรัง รับแจ้งเหตุวัยรุ่นกลุ่มคู่อรินัดเจรจาเคลียร์ปัญหากัน บริเวณประตูสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “เขาแป๊ะช้อย” ฝั่งถนนเลียบรถไฟ ภายในเขตเทศบาลนครตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยระหว่างการเผชิญหน้า หนึ่งในกลุ่มได้ใช้อาวุธปืนลูกซองยาวยิงขึ้น 1 นัด กระสุนถูกหญิงอายุ 18 ปี นักเรียนชั้น ม.6 ที่มากับเพื่อนชายและกำลังเคลียร์ปัญหากับอริ ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาและสะโพก
หลังเกิดเหตุ เพื่อนชายรีบนำผู้บาดเจ็บหลบหนีออกจากพื้นที่ด้วยรถจักรยานยนต์ไปขอความช่วยเหลือที่ปั๊มน้ำมันบนถนนห้วยยอด เจ้าหน้าที่ปั๊มประสานหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังและทีมแพทย์โรงพยาบาลตรังเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
หน่วยกู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลตรัง ซึ่งแพทย์ยืนยันว่าผู้บาดเจ็บยังรู้สึกตัว อาการปลอดภัย แต่อยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิด
ด้านตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดตรังและตำรวจ สภ.เมืองตรัง เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป