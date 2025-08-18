เจ้าของเตาถ่าน เล่านาทีพบร่างทารกถูกเผา เชื่อดวงวิญญาณหนูน้อยดลใจให้มาพบ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม

2 สามี-ภรรยา เจ้าของเตาถ่าน เล่านาทีพบร่างทารกถูกเผา เชื่อดวงวิญญาณหนูน้อยดลใจให้มาพบเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี ชาวบ้านหินฮาว หมู่ 4 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น พบศพทารกแรกเกิดถูกเผาอยู่ภายในเตาเผาถ่าน ซึ่งเป็นไร่อ้อยท้ายหมู่บ้าน ห่างจากชุมชนประมาณ 2 กิโลเมตร โดยภายในเตาเผาถ่านมีร่างทารกแรกเกิด ไม่ทราบเพศ เนื่องจากถูกไฟไหม้จนเกือบทั้งร่าง เหลือเพียงบางส่วนที่ยังสามารถเห็นได้ว่ายังมีสายรกติดอยู่ ลักษณะเสียชีวิตจากการถูกเผาไหม้อย่างน่าสลดใจ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมพร้อมกับนายกัมพล สร้อยพาน อายุ 33 ปี และนางสาวจารุวรรณ นกพุทธา อายุ 35 ปี สองสามีภรรยาเจ้าของเตาเผาถ่านกลางไร่อ้อยและเป็นผู้พบศพคนแรก โดยทั้งคู่พาไปยังจุดเตาเผาถ่านกลางไร่อ้อย มีเพิงพักคนงานอยู่ใกล้สระน้ำ
นายกัมพล เล่าว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 16 ส.ค. เวลาประมาณ 20.00 น. ตนและภรรยาลงไปที่ไร่อ้อยเพื่อดักกุ้งในสระน้ำ ระหว่างนั้นเห็นไฟลุกอยู่ที่เตาถ่าน จึงสงสัยว่าใครมาเผาไม้โดยไม่บอกกล่าว เกรงว่าไฟจะลามเข้าพื้นที่ไร่อ้อยรอบข้าง จึงตักน้ำมาดับไฟ แต่สังเกตเห็นกองไฟมีห่อผ้าไหม้เกรียม เมื่อใช้ไม้เขี่ยดู ปรากฏว่ามีชิ้นส่วนคล้ายแขนเด็กทารกตกออกมา ตนจึงตกใจและรีบพาภรรยากลับบ้านเพราะกลัวมาก จนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นจึงกลับมาดูอีกครั้งกับเพื่อนบ้าน และยืนยันได้ว่าเป็นร่างทารก ก่อนรีบแจ้งผู้นำหมู่บ้าน ตอนเอาน้ำดับไฟจนเปลวไฟมอดลง ความรู้สึกมันบอกไม่ถูก เหมือนอยากรู้ว่าข้างในคืออะไร ทั้งที่คิดว่าไม่มีอะไร แต่พอใช้ไม้เขี่ยกลับเจอแขนเด็ก จนคิดว่าน้องอาจดลใจให้เราเจอ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม
ด้าน น.ส.จารุวรรณ ภรรยา เล่าว่า ช่วงก่อนหน้าที่จะมาพบศพ ทุกอย่างยังปกติ เตาไม่ได้ถูกใช้งาน และมีสังกะสีปิดปากเตาไว้ กระทั่งคืนวันเกิดเหตุเห็นเปลวไฟ จึงให้สามีไปเปิดดูและช่วยดับไฟ ก่อนพบว่าภายในมีห่อผ้าและพบชิ้นส่วนเด็กทารก ยอมรับว่าตกใจและไม่กล้าลงมาไร่อ้อยอีกระยะหนึ่ง โดยคาดว่าเด็กน่าจะเสียชีวิตจากการทำแท้ง เนื่องจากร่างมีขนาดใหญ่ น้ำหนักราว 3-4 กิโลกรัม
ขณะที่บรรยากาศในหมู่บ้านหินฮาว เป็นไปด้วยความตื่นตระหนกและหวาดกลัว ชาวบ้านต่างจับกลุ่มพูดคุยถึงเหตุการณ์ โดยนางอุไร ลือภูเขียว อายุ 58 ปี ชาวบ้านรายหนึ่ง กล่าวว่า ตนได้รับรู้เหตุการณ์จากลูกสาวที่ทำงานโรงพยาบาล รู้สึกตกใจมากที่เกิดเรื่องเช่นนี้ในหมู่บ้าน ทั้งที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้น อีกทั้งไม่เคยเห็นว่ามีใครตั้งครรภ์หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในหมู่บ้าน จึงคาดว่าอาจเป็นคนจากพื้นที่อื่นนำศพมาเผาทำลายหลักฐาน นางอุไร ระบุว่า เส้นทางที่ไปยังไร่อ้อยนั้นเป็นทางเชื่อมหลายหมู่บ้าน เช่น บ้านคำหัวช้าง มูลฆ้อง และหินกอง ทำให้มีคนสัญจรผ่านไปมาได้สะดวก ซึ่งอาจเป็นบุคคลจากภายนอกมาก่อเหตุ อย่างไรก็ตามก็ยังหวั่นใจว่าอาจเป็นคนในพื้นที่ เพราะไม่คาดคิดว่าความโหดร้ายเช่นนี้จะเกิดขึ้นกับชุมชน
ส่วนคืบหน้าในทางคดี ขณะนี้ตำรวจ สภ.บ้านฝาง อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ โดยระดมชุกสืบสวนลงพื้นที่หาข้อมูลหยิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ พร้อมกับตรวจสอบกล้องวงจรปิดในรัศมีที่เกิดเหตุ ส่วนศพของทารกขณะนี้ได้ส่งไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตว่า ทารกเสียชีวิตแล้วจึงนำมาเผา หรือ ถูกนำมาเผาขณะยังมีชีวิตอยู่ และเร่งติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุ มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป