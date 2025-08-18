หวั่นเวลาเรียนไม่ครบ โรงเรียนชายแดนศรีสะเกษ เปิดวันแรกไม่คึกคัก ครูยันคุยแนวหน้าแล้ว มั่นใจปลอดภัย

หวั่นเวลาเรียนไม่ครบ เปิดเรียนวันแรก โรงเรียนชายแดนศรีสะเกษ หลังปิดไปช่วงเหตุปะทะ เด็กยังมาเรียนน้อย ผู้ปกครองยังไม่มั่นใจว่าปลอดภัย บางส่วนยังไม่กลับเข้าพื้นที่ ด้านครูยันประสานแนวหน้าแล้ว มั่นใจปลอดภัย
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ใกล้ชิดติดชายแดนไทย-กัมพูชา เชิงเขาพระวิหาร จุดการยิงปะทะกันระหว่าง ทหารกัมพูชา ที่ยิงถล่มเข้ามาในไทย โดยเฉพาะเป้าหมายที่เป็นบ้านเรือนราษฏร โรงเรียน โรงพยาบาล นับตั้งวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 โรงเรียนได้ประกาศปิดการเรียนการสอน แต่หลังจากตั้งหลักได้ ก็ได้เปิดเรียนแบบออนไลน์แทน จนวันนี้ทุกฝ่ายเห็นว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นมาก จึงได้ประกาศเปิดการเรียนการสอนใหม่อีกครั้ง เพราะหวั่นการสอนจะไม่ได้ตามมาตรฐานของกระทรวง แต่ปรากฏว่า ผู้ปกครองได้นำพานักเรียน ที่เป็นลูกหลานตน มาเรียนเพียงไม่ถึง 30% อันเนื่องมาจาก อย่างแรก ยังไม่มีความมั่นใจในสถานการณ์ตามแนวชายแดน ซึ่งโรงเรียนห่างจากชายแดนประมาณ 3 กิโลเมตร อีกอย่าง นักเรียนส่วนใหญ่ อพยพตามผู้ปกครอง ไปอยู่บ้านญาติ ยังไม่กล้ากลับเข้ามาในพื้นที่ชายแดน
นางอุไร (สงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี ผู้ปกครองรายหนึ่ง กล่าวว่า ลูกตนอยากมาโรงเรียน เพราะหยุดเรียนนานแล้ว แต่ก็กลัวอยู่ แต่หากจะต้องระวังเอา โดยโรงเรียนจะแจ้งบอกหากเกิดเหตุปะทะกันอีก โดยวันเกิดเหตุวันนั้น ครูก็โทรบอกผู้ปกครอง ว่าให้มารับลูกกลับบ้านด่วน แต่ตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นบ้างแล้ว ก็รอดูข่าวไปเรื่อยๆ ดูว่าจะว่าอย่างไร
ส่วน นายบุญเที่ยง (สงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี ผู้ที่ขับรถรับ-ส่ง นักเรียน กล่าวว่า วันนี้นักเรียนมาโรงเรียนน้อยมาก น่าจะมาเรียนไม่ถึง 50% โดยรถตนจะมีหน้าที่รับนักเรียน จากบ้านชำเม็ง มาที่โรงเรียนแห่งนี้ เป็นประจำ ตอนนี้ผู้ปกครองหลายคนยังอยู่ระหว่างอพยพไปอยู่บ้านญาติ ยังไม่กลับมาบ้าน เพราะยังกลัวอยู่
ส่วน นักเรียนรายหนึ่ง เพราะดีใจที่ได้มาเรียน มาพบเพื่อนๆ เล่าว่า วันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ตนพึ่งเข้ามาถึงโรงเรียน และครูก็ประกาศให้กลับบ้านทันที เพราะได้ยินเสียงปืนใหญ่เข้ามา ครั้งแรกที่ตนได้ยิน ได้พบเจอ พอมีครูบอกว่ากัมพูชายิงมาแล้วตนกลัวมาก ได้อพยพตามผู้ปกครองไปอยู่ที่ศูนย์พังพิง ราว 2 สัปดาห์ก่อนมากลับบ้าน แต่ก็ยังกลัวอยู่ แต่คิดถึงเพื่อนในชั้นเรียน
ขณะที่ นายทศพร (สงวนนามสกุล) ผอ.โรงเรียนฯ เปิดเผยว่า วันนี้โรงเรียนของเรามีความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน เพราะได้รับการประสานข้อมูลจากแนวหน้า มีความมั่นใจว่ามีความปลอดภัย สำหรับนักเรียนที่มาเรียน แต่หากโรงเรียนหยุดยาวไปมากกว่านี้ นักเรียนก็จะมีเวลาเรียนไม่ครบตามหลักสูตร ก็เลยต้องเปิดเรียน แต่หากเปิดไปแล้วเหตุการณ์ไม่ปกติ ถึงจะอพยพนักเรียนออกไปนอกพื้นที่ตามแผนทันที ซึ่งวันนี้เปิดเรียนวันแรก นักเรียนมาเรียน ราว 30-40% ของนักเรียน ทั้งหมด 508 คน ครู 33 คน วันนี้ลา 1 คน เหตุผลประการแรก น่าจะยังไม่มั่นใจในความปลอดภัย และอีกอย่าง ผู้ปกครองยังกลับเข้ามาในพื้นที่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน ซึ่งก่อนเปิดเรียนก็ได้ทำการสำรวจข้อมูลทางออนไลน์ ซึ่งที่หยุดเรียน เราก็จะเปิดสอนชดเชยในวันหยุดเพื่อให้ครบต่อไป