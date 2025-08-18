เมียนมา สั่งปิดด่านพรมแดน ไม่ให้ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ไม่แจ้งไทย รถส่งสินค้าไปไม่ได้

ด่วน! สภาบริหารทหารเมียนมาสั่งปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 สะเทือนสินค้าส่งออกเป็นอัมพาต
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ว่าทางการเมียนมา จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ทำการปิดด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี 2 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ตรงข้ามบ้านวังตะเคียนใต้ ทำให้รถยนต์ทุกชนิด และสินค้าไม่สามารถผ่านได้
การปิดด่านพรมแดนดังกล่าวเป็นช่องทางสำคัญที่สุดในการส่งออก และนำเข้าสินค้าขนาดใหญ่ โดยใช้รถยนต์บรรทุกประเภทต่างๆ เข้าออกด่านพรมแดน รวมทั้งรถยนต์บรรทุกที่เคยไปส่งสินค้าไทยในพื้นที่เมียวดี ก็ได้รับผลกระทบไปด้วย
แหล่งข่าวจากทหารชนกลุ่มน้อยในพื้นที่จังหวัดเมียวดีแจ้งว่า คำสั่งปิดด่านพรมแดนมาจากหน่วยเหนือที่เมืองเนปิดอ ทั้งนี้ ทางการเมียนมาต้องการกดดันให้มีการส่งออกสินค้าเข้ามาสู่ระบบ เพื่อให้รัฐมีรายได้ เนื่องจากที่ผ่านมารัฐเมียนมาไม่มีรายได้ แต่รายได้ส่วนมากจากการค้าชายแดนไปตกที่กองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ รวมทั้งกองกำลังพิทักษ์ชายแดน (บีจีเอฟ) ที่เป็นกองกำลังหลักในพื้นที่ด้วย ทางการเมียนมาจึงออกมาตรการเข้มงวดสินค้าไทย เพื่อต้องการจัดระเบียบใหม่ให้รัฐมีรายได้
ล่าสุดทางการเมียนมายังคงเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ตามปกติ โดยเปิดให้ชาวไทย ชาวเมียนมาข้ามแดนไปมาได้ตามปกติ และสามารถขนส่งสินค้ารายย่อยได้ตามปกติ ซึ่งเป็นสินค้าใช้สอยในท้องถิ่น
ข่าวแจ้งว่า การปิดด่านพรมแดน 2 ของฝ่ายเมียนมาไม่มีการแจ้งให้ทางการไทยทราบแต่อย่างใด แม้แต่ด่านศุลกากรแม่สอดก็ไม่ได้รับแจ้ง สำหรับมูลค่าการส่งออกสินค้าไปไปยังเมียนมาล่าสุดเหลือเพียงหมื่นกว่าบาทต่อไตรมาสเท่านั้น จากเดิมเกือบ 50,000 บาท
