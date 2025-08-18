เจ้าของโรงงานรีไซเคิลบางละมุง ร่ำไห้ มองไฟไหม้เผาทรัพย์สินวอดกว่า 3 ล้าน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 สิงหาคม พ.ต.ท.ศุภวัฒน์ ลัทธปรีชา รอง ผกก.ป. สภ.บางละมุง พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัย และรถน้ำจากเทศบาลตะเคียนเตี้ย เทศบาลบางละมุง และเทศบาลหนองปลาไหล ระดมกำลังเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิล ภายในซอยนาวัง 7 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ที่เกิดเหตุเป็นโรงงานรีไซเคิลเนื้อที่กว่า 1 ไร่ เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงและลามรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำสกัดเพื่อกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เหลือเพียงกลุ่มควันหนาทั่วบริเวณ
นายบรรจง อายุ 65 ปี เจ้าของโรงงาน ยืนร้องไห้ด้วยความเสียใจที่เห็นทรัพย์สินถูกไฟเผาวอด ขณะที่ นายอาทิตย์ อายุ 45 ปี ลูกชาย ให้ข้อมูลว่า ต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร มีประกายไฟตกใส่กองผ้า ก่อนลุกลามไปทั่วโรงงาน
ทรัพย์สินที่เสียหายประกอบด้วย รถกระบะ 5 คัน รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 1 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน โฟล์คลิฟต์ 1 คัน รวมถึงถังดับเพลิงเก่า ถังน้ำมัน และไม้พาเลทหลายรายการ มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 3 ล้านบาท
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบภายในจุดเกิดเหตุได้ เนื่องจากยังมีความร้อนสูง คาดว่าจะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหลังพื้นที่ปลอดภัย
