อบต.หน้าไม้ เปิดรับสมัครชิงนายกฯวันแรก 2 นักธุรกิจอสังหาฯ ลงแข่ง
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่อาคารเอนกประสวงค์ อบต.หน้าไม้ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ได้มีการรับสมัครนายก อบต.หน้าไม้ เป็นวันแรก โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ (18 ส.ค.) ถึง 22 ส.ค. ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. แทนนายชูชาติ คำโถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากมีปัญหาทางด้านสุขภาพ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 5 ส.ค.ทีผ่านมา
ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 เป็นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยมีการสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 18-22 สิงหาคม 2568 และมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยา 2568 โดยมี นางสาวรื่นฤดี วงศ์คำจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้
โดยวันนี้มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ 2 คน คือ นายจักรินทร์ สุขสมบูรณ์ จับได้เบอร์ 1 และ นายกิตติศักดิ์ แก้วศรี จับได้เบอร์ 2 ช่วงการรับสมัครมีการตัดสินจับฉลากและลงชื่อบันทึกการจับฉลากว่าใครจะได้จับหมายเลขก่อน มีเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสักขีพยาน หลังจากจับเลขของผู้สมัครลงเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ได้ ประชาชนที่มาเชียร์ผู้สมัครทั้งสองฝ่ายได้ส่งเสียงเชียร์เฮลั่นเพื่อนเป็นกำลังใจให้ผู้สมัคร ซึ่งมีนายชูชาติ คำโต อดีตนายก อบต.หน้าไม้ ก็ได้มาให้กำลังใจผู้สมัครเช่นกัน
ซึ่งคอการเมืองท้องถิ่นมองว่าผู้สมัครชิงนายก อบต.หน้าไม้ในครั้งนี้ล้วนเป็นคนใหม่ทั้งคู่ที่ทำธุรกิจทางด้านอสังหาริมทัพย์ โดยคาดว่ามีวงเงินสะพัดไม่ต่อกว่า 30 ล้านบาทของการเลือกตั้งครั้งนี้