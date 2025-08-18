ด่วน! หลวงพ่ออลงกต ลาออกจากตำแหน่ง เจ้าอาวาส เปิดทางสอบวัดพระบาทน้ำพุ แต่ยังไม่สึก
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ ‘โหนกระแส‘ และ ‘เรื่องเล่าเช้านี้‘ รายงานว่า พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต ประกาศลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ อ.เมืองลพบุรี หลังจากก่อนหน้านี้เคยเลื่อนการแถลงข่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด ท่ามกลางกระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลภายในวัด
ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ ที่วัดพระบาทน้ำพุ ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมนิทรรศการที่วัดจัดแสดง แต่หลวงพ่ออลงกตไม่ได้ออกมาต้อนรับเหมือนทุกครั้ง ขณะที่สื่อมวลชนหลายสำนักได้เดินทางไปปักหลักรอทำข่าว เนื่องจากมีกระแสว่า วัดจะมีการชี้แจงประเด็นที่เป็นกระแสสังคม
ขณะที่ นายสมพร โสมะเค็ง ไวยาวัจกรของวัด เปิดเผยว่า หลวงพ่ออลงกตตัดสินใจเลื่อนแถลงข่าวเพราะเพิ่งมีการแต่งตั้งทีมทนายความชุดใหม่ และอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงต้องรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
ส่วน นายบรรเจต เทพพำนัก เลขากองกิจกรรมพิเศษของวัด ชี้แจงว่า เนื่องจากกระแสข่าวด้านลบยังคงออกมาอย่างต่อเนื่อง วัดจึงไม่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ทั้งหมด และต้องเลื่อนการแถลงข่าวออกไป
ล่าสุด วันนี้ หลวงพ่ออลงกตได้ตัดสินใจครั้งสำคัญด้วยการประกาศลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อเปิดทางให้คณะสงฆ์ได้เข้ามาตรวจสอบเรื่องราวในวัด แต่ยังไม่มีรายงานว่าสึก