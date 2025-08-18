นักเรียนหญิง ม.1 ร.ร.ดังขอนแก่น พลัดตกอาคารเรียนชั้น 4 บาดเจ็บ ตร.เร่งหาสาเหตุ

นักเรียนหญิง ม.1 ร.ร.ดังขอนแก่น พลัดตกอาคารเรียนชั้น 4 บาดเจ็บร่าง กระแทกหลังคากันสาด ก่อนตกใส่หลังคารถครู ตร.เร่งหาสาเหตุ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในกลุ่มเฟซบุ๊กหลายกลุ่มในจังหวัดขอนแก่น ได้มีการโพสต์ภาพและข้อความ เป็นเหตุการณ์ตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นภายใน โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น โดยระบุว่า มีนักเรียนของโรงเรียนชื่อดัง ตกลงมาจากอาคารเรียน ได้รับบาดเจ็บ จากนั้นได้มีคนเข้ามาสอบถามรายละเอียดที่เกิดขึ้น พร้อมกับแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. โดยศูนย์วิทยุแก่นนคร ได้รับแจ้งว่ามีเหตุนักเรียนตกจากอาคารเรียน ภายในโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยที่เกิดเหตุเป็นอาคารเรียน ความสูง 5 ชั้น พบว่า ผู้บาดเจ็บตกจากบริเวณชั้น 4 หลังกระโดดลงมาร่างหล่นลงมากระแทกหลังกันสาด ก่อนจะตกลงมากระแทกหลังฝากระโปรงรถของครูที่จอดอยู่ด้านล่าง
หลังเกิดเหตุ ครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนได้เร่งช่วยเหลือนำส่ง รพ.ขอนแก่น ทันที ซึ่งขณะนี้อาการปลอดภัย โดยนักเรียนที่บาดเจ็บสามารถพูดคุยกับครูและเจ้าหน้าที่ได้
จากการสอบสวน เบื้องต้นทราบว่า นักเรียนหญิงรายดังกล่าว เป็นนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้กระโดดลงมาเอง การเกิดเหตุไม่ได้เป็นการที่นักเรียนเล่นหยอกล้อกันบนอาคารแล้วพลาดตกลงมา ส่วนแรงจูงใจในการกระทำดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสอบสวน