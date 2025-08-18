ชาวจะนะรวมพล 5 คันรถบัส ส่งนายอำเภอหนุ่มไฟแรง ลงพื้นที่ชายแดนใต้ ช่วยพัฒนาดูแลประชาชนบันนังสตา
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา จ.ยะลา บรรยากาศต้อนรับนายอำเภอหนุ่มไฟแรง นายซุลกิฟลี สัญญากุล นายอำเภอบันนังสตา (คนใหม่) หลังกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกรมการปกครอง จากนายอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สู่การปฏิบัติหน้าที่นายอำเภอบันนังสตา จ.ยะลา บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
พี่น้องชาวอำเภอจะนะ จ.สงขลา ได้เดินทางด้วยรถบัสกว่า 5 คัน กว่า 300 คน ร่วมเดินทางมาส่ง พร้อมให้กำลังใจนายอำเภอซึ่งเป็นที่รัก มีการทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีความใกล้ชิดกับประชาชน ขณะที่ข้าราชการที่ทำการปกครองอำเภอบันนังสตา โดยนายอำนาจ ใจสมุทร นิมิตถวิล ปลัดอาวุโส พร้อมด้วย นายวีระโชค บุญสวัสดิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ หน่วยกำลังในพื้นที่ ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน อ.บันนังสตา ตั้งแถวกองเกียรติยศร่วมให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติ ด้านพี่น้องชาวอำเภอบันนังสตา ทั้งผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้ท้องถิ่น และประชาชน กว่า 500 ดีใจ ได้นายอำเภอหนุ่มไฟแรง พร้อมทำงานดูแลทุกข์สุขของประชาชน
นายสิรภพ ดวงสอดศรี เปิดเผยว่า วันนี้มาส่งนายอำเภอหนุ่มไฟแรง มากความสามารถ เปรียบเสมือน น้องชาย ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ย้ายมาจากอำเภอจะนะ จ.สงขลา มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอบันนังสตา ดีใจแทนพี่น้องชาวอำเภอบันนังสตา จ.ยะลา ที่ได้นายอำเภอที่ดี มีคุณภาพ มีวิสัยทัศน์ การันตีได้จากการทำงาน แต่ก็เสียใจแทนพี่น้องชาวอำเภอจะนะ ที่นายอำเภอได้ทำงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพียง 7 เดือนเท่านั้น วันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือ พี่น้องจากอำเภอจะนะมาร่วมส่งนายอำเภอ ที่อำเภอบันนังสตา 5 คันรถบัส และเดินทางมาส่งส่วนตัว แสดงให้เห็นถึงการเป็นนายอำเภอซึ่งเป็นที่รักของทุกคน รวมทั้งพี่น้องจากอำเภอบันนังสตา ร่วมให้การต้อนรับจำนวนมากเช่นกัน เป็นการมาให้กำลังใจซึ่งกันและกัน