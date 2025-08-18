รวบแก๊งค้ายาข้ามชาติ เรียกขนส่งเอกชนอ้างส่งเงาะไปใต้ ผงะเจอไอซ์-กัญชารวมกว่าครึ่งตัน

ผบช.ภ.7 รวบคู่ชายหญิง ใช้ขนส่งเอกชนอ้างส่งเงาะไปใต้ ผงะเจอไอซ์ 210 กิโล กัญชาอีก 390 กิโล มูลค่ากว่า 81 ล้าน ตร.เผยนำเข้าจากลาว เตรียมส่งประเทศเพื่อนบ้านแถบภาคใต้
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ สภ.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.ภ.7 พร้อมด้วย นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม, นายไกรเลิศ ดาวเรือง ผอ.ปปส.ภ.7 พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย รอง ผบช.ภ.7(ปส), พล.ต.ต.สมภพ คูหาวิชานันท์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม, พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแถลงข่าวผลการจัดกุม นายทรงพล (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี ชาว ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน และ น.ส.พนิดา (สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี ชาว ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ พร้อมของกลางกลาง ยาไอซ์ 210 กิโลกรัม และกัญชาอัดแท่ง 390 กิโลกรัม รวมมูลค่ากว่า 81 ล้านบาท และรถปิกอัพอีซูซุดีแมก 4 ประตู ทะเบียน 1ขผ7826 กรุงเทพมหานคร อีก 1 คัน
นางนิศากรกล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของสำนักงางานตำรวจแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดไปสู่สังคม จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับทุกภาคส่วนในการดูแลชุมชน ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด มาอย่างต่อเนื่องจึงสามารถจับกุมผู้ค้ารายใหญ่ในครั้งนี้
พล.ต.ท.นัยวัฒน์กล่าวว่า ตำรวจได้สืบสวนหาข่าวในการป้องกันและกวาดล้างยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2568 เวลาประมาณ 16.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการประสานเบาะแสจากพนักงานขนส่งว่าพบยาเสพติดจำนวนมาก ตำรวจจึงได้เข้าตรวจสอบบ้านพักพูลวิลล่าแห่ง พื้นที่หมู่ 6 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จากการตรวจสอบ รถกระบะของบริษัทขนส่ง พบกล่องพัสดุบรรจุเงาะ จำนวน 21 กล่อง ภายในซุกซ่อนพบของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือ ไอซ์) น้ำหนักรวมประมาณ 210 กิโลกรัม ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังไปตรวจจค้นบ้านพักพูลวิลล่าดังกล่าว เพื่อติดตามจับกุมผู้ต้องหาคือ 1.นายทรงพล อนุรักษ์พนาวัน และ 2.น.ส.พิมลนาฏ ธรรมสวัสดิ์ ปรากฏว่า ผู้เช่าได้หลบหนีออกไปแล้ว จากการตรวจสอบบ้าพักพบกัญชาบรรจุถุงสุญญากาศ จำนวน 65 กล่อง น้ำหนักรวมประมาณ 390 กิโลกรัมใน บ้านพักดังกล่าว
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขออนุมัติศาลจังหวัดสมุทรสงครามออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 2 ตามหมายจับ ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 111/2568 และ 112/2568 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2568 และติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งของได้ที่ต้องเช่าแห่งหนึ่ง ในซอยชุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลา 01.00 น. ของคืนวันดังกล่าว ทั้งนี้จะได้ดำเนินการสืบสวนขยายผลผู้ร่วมกระทำผิด และตรวจยึดทรัพย์สินตาม ประมวลกฎหมายยาเสพติดต่อไป
นายไกรเลิศกล่าวว่า ยาเสพติดดังกล่าวคาดว่าจะมาจากฝั่งลาว เข้ามาทางภาคเหนือ และลัดเลาะมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ามาพักยาใน จ.สมุทรสงคราม และว่าจ้างพนักงานขนส่งเอกชน เพื่อส่งไปภาคใต้นำส่งไปยังประเทศเพื่อบ้านทางภาตใต้ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบสิ่งผิดปกติ หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 หรือสถานีตำรวจใกล้บ้าน ตลอด 24 ชั่วโมง”
จากการสอบสวน นายทรงพล และ น.ส.พนิดา รับสารภาพว่า เป็นผู้เรียกแอพพ์ว่าจ้างพนักงานขนส่งเอกชนเพื่อไปส่งยาเสพติดในภาคใต้จริง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึง แจ้งข้อหา “ร่วมจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย และกระทำเพื่อการค้า” และร่วมจำหน่ายยาเสพลิดให้ไทษประเภทที่ 5 (กัญชา) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย และกระทำเพื่อการค้า ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จะขยายผลสอบสวนถึงเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่ออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด ต่อไป
ด้านพนักงานส่งของที่พบยาเสพติดดังกล่าว เล่าว่า เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567 เวลา 23.30 น.มีบุคคลเรียกแอพขนส่งรายหนึ่ง ตนจึงกดรับงานตามระบบแอพพลิเคชั่น นัดรับสินค้า 09.00 น. วันที่ 17 สิงหาคม 2568 โดยโทรศัพท์ไปตอบรับ และสอบถามรายละเอียดตามปกติ ซึ่งชายรายดังกล่าวอ้างว่าเป็นมังคุดอบแห้ง 100 ลัง จะแบ่งให้ขนคันละ 50 ลัง ซึ่งตนยืนยันว่าไปได้หมด ตนเรียกค่ารถ 10,000 บาท ซึ่งชายรายดังกล่าวก็ตกลง และขอรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถ และบัตรประชาชนของตน ตนก็ให้ตามปกติ
ต่อมาเวลา 7.30 น. วันที่ 17 สิงหาคม 2568 ตนมารอลูกค้าตามหมด GPS ที่ปัก อยู่ใกล้เคียงกับพูลวิลล่า โดยชายรายดังกล่าวก็โทรศัพท์มาเลื่อนเวลาเป็นรายชั่วโมง เดี๋ยวเป็น 10.00 น., 11.30 น. และ 12.00 น. สุดท้ายเป็น 15.15 น. ชายรายดังกล่าวจึงโทรศัพท์บอกทางให้ตนมาถึงพูลวิลล่าดังกล่าว พอตนเข้าไปขึ้นไปรับสินค้าก็เจอเงาะ 21 ลัง ทั้งที่ตกลงกันไว้มังคุดอบแห้ง 100 ลัง ไม่นานมีผู้หญิงเดินมาจากหลังบ้านบอกว่าให้ส่งเงาะ 21 ลัง ตนจึงโทรหาลูกค้าชายที่สั่งแอพพิเคชั่น ซึ่งลูกค้าสั่งให้เอาไปแค่ 21 ลังเท่านั้น ตนก็ถ่ายรูปส่งงานให้ลูกค้า ซึ่งขณะขับรถออกมาก็คุยกัยแฟนว่าที่ภาคใต้มีเงาะเยอะจะส่งไปทำไม กอรปกับตนเห็นว่ากล่องเงาะเปียกชื้น จึงโทรไปสอบถามลูกค้าว่ากล่องเปียกชื้นจะส่งออกได้ไหม ซึ่งลูกค้าก็ขอให้ถ่ายรูปมาให้ดู ตนก็ลงไปถ่ายรูปก็พบว่ามีถุงพลาสติดอยู่ด้านใน ตอนแรกก็คิดว่ามีการสอดใส้ถุงพลาสติก เพื่อให้เงาะน้อยหรือเปล่า จึงเอานิ้วจิ้ม ตนก็ยังคิดว่าเป็นสาหร่าย จึงตัดสินใจเปิดดูพบว่าเป็นถุงชา จึงค้นหาในอินเตอร์เน็ต ก็พบว่าเป็นยาไอซ์ จึงปรึกษาพ่อ และ แจ้งเจ้าหน้าที่ สภ.อัมพวา ที่อยู่ใกล้เคียงสุด
พนักงานขับรถเอกชนรายนี้กล่าวอีกว่า ตนทำมาหากินจะเรียกให้มาทำงานแบบนี้ไม่เหมาะสม คิดใจเขาใจเรา คิดถึงใจผมบ้าง เพราะถ้าขนไปแล้วถูกจับใครจะรับผิดชอบ และขอฝากเพื่อนๆ อาชีพเดียวกันต้องระมัดระวัง แม้ตามแอพพลิเคชั่นมีกฎห้ามแกะสินค้าของลูกค้า ตนเข้าใจแต่ถ้าดูแล้วผิดสังเกตก็ขอให้ไปหาตำรวจแล้วแกะดูต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะปลอดภัยกว่า
