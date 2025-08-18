เที่ยวเทศกาลคเณศจตุรถี
Night at The Museum
ที่พิพิธภัณฑ์ฯปราจีนบุรี
ช่วงปลายเดือนสิงหาคม ต่อเนื่องเดือนกันยายน หลายพื้นที่เตรียมจัดงาน เทศกาลคเณศจตุรถี โดยเชื่อกันว่าเป็นช่วงวันประสูติของพระพิฆเนศวร์ หรือพระคเณศ เทพเจ้าแห่งความรู้ สติปัญญา และความสำเร็จ โดยเป็นวันที่จะเสด็จมาประทานพรให้มวลมนุษย์ เทศกาลคเณศจตรุถี ถือเป็นการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ขององค์พระคเณศ หรือ “คเณศ มโหตฺส” จึงเชื่อกันว่าช่วงเทศกาลคเณศจตุรถี จะได้ใกล้ชิดองค์พระคเณศมากที่สุด ทำให้หลายพื้นที่มีกิจกรรมเทศกาลคเณศจตุรถี เพื่อบูชาพระคเณศเพื่อส่งเสริมสิริมงคล
โดยทั่วไปผู้นับถือศรัทธา จะทำการต้อนรับพระองค์ และบูชาในช่วงเทศกาล โดยปั้นองค์พระคเณศขึ้นจากดิน ปัจจุบันนิยมใช้องค์ดินปั้นสำเร็จแทนเพราะสวยงาม ส่วนการบูชาองค์พระคเณศ แต่ละวันจะมีการสวดมนต์ ทำพิธี ถวายสิ่งของต่างๆ ทั้งผลไม้ ขนมหวาน ที่ขาดไม่ได้ คือ ลาดู และโมทกะ หญ้าแพรก ดอกชบา ใบไม้มงคลหลากหลายชนิด เมื่อสิ้นสุดการบูชาแล้ว จะทำการส่งเสด็จกลับสู่สวรรค์ “คเณศ วิสรฺชน” โดยนำเทวรูปที่ทำการบูชาไปลอยน้ำ
อีกพื้นที่สำคัญที่จัดกิจกรรม คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นสถานที่จัดแสดง พระคเณศศิลาอายุประมาณ 1,400 ปี เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งถูกขุดค้นพบที่โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ โดยรอง “จารุณี กาวิล” รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อม “พล.อ.จิรศักดิ์ บุตรเนียร” รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปราจีนบุรี, “นางวันดี เผื่อนอุดม” ผอ.ททท.สำนักงานนครนายก, “น.ส.วัชรี ชมภู” ผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี, น.ส.เสาวลักษณ์ นาคภัทระพงศ์ รองประธานหอการค้าจังหวัด และผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมการแถลงข่าว
การจัดกิจกรรม “PRACHINBURI” Night at The Museum ครั้งที่ 3 แสงสีแห่งศรัทธา ราตรีศรีคเณศวร ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม ในช่วงบ่ายถึงค่ำ นับเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น กระตุ้นการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองปราจีนบุรี เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง
ในงาน จะเปิดให้ชมนิทรรศการในอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยมีภัณฑารักษ์นำชมพร้อมให้ข้อมูล เปิดให้สักการะพระคเณศ อายุกว่า 1,400 ปี เป็นกรณีพิเศษ พร้อมจัดดอกดาวเรืองสำหรับบูชา และการ์ดที่ระลึกรูปพระคเณศ ฟรี ไฮไลต์สำคัญ มีการจัดแสดง แสง สี นำเสนอองค์พระพิฆเนศตระการตากลางบ่อน้ำหน้าพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้มีการแสดงนาฏศิลป์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ การแสดงดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งตลาดแสดงผลงาน จำหน่ายสินค้าที่ระลึกของของพิพิธภัณฑ์ และกลุ่มศิลปิน Art Toys กิจกรรม D.I.Y. ทำกำไลหินและพวงกุญแจไม้ตาครั่ง ฟรี การจำหน่ายอาหารถิ่น Food Truck รวมกว่า 30 ร้าน
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม ในเวลา 15.00-21.00 น. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ร่วมสักการะขอพรพระคเณศศิลา อายุ 1,400 ปี