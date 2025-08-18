ภูมิภาค

แม่สุดทน รับจ้างแทบตายวันละ 300 ลูกขอ 1,000 อ้างเป็นทุนหางาน ไปซื้อยาเสพอาละวาด

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม ร.ต.ท.โชคดี อารีย์รักษ์ รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง นำกำลังตำรวจเข้าควบคุมตัว นายพงษทร หรือแบ๊งค์ อายุ 35 ปี หลังเสพยาเสพติดจนเมามายอาละวาดภายในบ้านเช่า อ.เมือง จ.พัทลุง

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเรียกอยู่นานกว่าผู้ก่อเหตุจะยอมเปิดประตูออกมา โดยอยู่ในสภาพมึนเมา แต่ไม่ได้ขัดขืนให้จับกุม จากการตรวจค้นภายในห้องนอน พบยาบ้า 2 เม็ดซุกซ่อนอยู่ใต้หมอน จึงยึดไว้เป็นของกลาง

นางบัว อายุ 56 ปี มารดาของนายแบ๊งค์ ให้การว่า ลูกชายติดยาเสพติดมานาน แม้เธอจะพยายามส่งตัวเข้าบำบัดถึง 2 ครั้ง แต่ก็ไม่เป็นผล ยังคงกลับมาเสพหนักกว่าเดิม ที่ผ่านมานายแบ๊งค์มักออกไปทำงานต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ แต่จะคอยขอเงินจากแม่อยู่เสมอ เมื่อกลับมาอยู่บ้านก็อาละวาด ทำลายข้าวของในบ้าน

ล่าสุด เมื่อวานนี้ลูกชายขอเงิน 1,000 บาท อ้างว่าจะซื้อเสื้อผ้าเพื่อเตรียมทำงาน แต่กลับนำไปซื้อยาบ้า เบียร์ และกัญชามาเสพจนเมามาย ก่อเหตุวุ่นวายจนทนไม่ไหว จึงจำใจแจ้งตำรวจเข้าควบคุมตัว เพื่อให้ส่งเข้าบำบัดอีกครั้ง

นางบัวกล่าวว่า เธอทำงานรับจ้างวันละเพียง 300 บาท ต้องเหนื่อยเลี้ยงชีพและยังต้องมารับภาระลูกชายที่ติดยา ตนไม่มีทางเลือกแล้ว จึงแจ้งจับก็เพื่อให้ลูกได้บำบัดการติดยา

 

