ถอนกล้า-ดำนาเป็นอาหารกลางวัน การเรียนรู้ของนักเรียนชายแดน โรงเรียน ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ
นับเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเวียคะดี้ หมู่ 5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ที่นำนักเรียนตัวน้อยๆ มาร่วมกันถอนกล้า โยนลงในนาข้าว และดำกล้าอย่างขะมักเขม้นกับครูและผู้ปกครองบนที่ดินหลังโรงเรียน สำหรับฤดูการทำนาในปีนี้ของโรงเรียน โดยพ่อแม่ และคุณตาคุณยายของนักเรียนรับบทครูผู้สอนการทำนา ขณะที่เด็กๆ ต่างตั้งใจทำ และสามารถทำได้ดี แม้เสื้อผ้าจะเลอะเทอะ มอมแมมไปด้วยโคลน แต่ใบหน้ากลับเต็มไปด้วยความสุข รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ เป็นภาพที่ผู้ปกครองและครู พากันอมยิ้ม เอ็นดู และชื่นชมกับความตั้งอกตั้งใจของลูกหลาน
ร.ต.ท.สกล วังคีรี ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ เล่าว่า โรงเรียนทำกิจกรรมทำนาเพื่อโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเป็นปีที่ 7 แล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน จิตอาสา มาเตรียมพื้นที่ บริเวณที่ดินว่างเปล่าหลังโรงเรียนประมาณ 7 ไร่ โดยไถนาในช่วงวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา
สำหรับที่เราดำนาในครั้งนี้ เป็นพันธุ์ข้าว กข.79 ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี กรมการข้าว เป็นข้าวเจ้าสายพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรค มีอายุเก็บเกี่ยว 112-118 วัน ปลูกโดยวิธีการปักดำ ลำต้นสูงประมาณ 102 เซนติเมตร ลักษณะทรงกอตั้ง ลำต้นแข็ง ใบสีเขียว ใบธงตั้งคอรวงโผล่เล็กน้อย คุณภาพการสีดีมากสามารถผลิตเป็นข้าวสารได้ 100% ข้าวสุกมีลักษณะนิ่ม ผลผลิตสูงเฉลี่ย 809 กิโลกรัมต่อไร่
กิจกรรมนี้มีความมุ่งหวังเพื่อลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียน โดยต้นข้าวที่ปลูก เมื่อให้ผลผลิต จะนำมาประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียน 321 คน และเลี้ยงเด็กนักเรียนบ้านไกลที่มาอาศัยกินนอนกับครูที่โรงเรียนมีมากถึง 65 คน แม้ผลผลิตอาจไม่เพียงพอแต่สามารถช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายงบประมาณอาหารของโรงเรียนได้มากพอสมควร ซึ่งโรงเรียนยังมีกิจกรรมปลูกผักหลายชนิดเพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนด้วย เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9
นอกจากนี้ ยังสร้างการเรียนรู้การทำนาให้เด็ก เนื่องจากเด็กหลายคนที่บ้านไม่ได้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร การเรียนรู้ในวันนี้จึงเป็นการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และสนุกสนานกว่าการเรียนในห้องเรียน อนาคตเมื่อโตขึ้นมาเด็กบางคนบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากทำนาของตัวเอง