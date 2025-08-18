ฝากขังผัดแรก ลุงคลั่ง ปลิดชีพหลานน.ศ.พยาบาล สารภาพเตรียมไม้หน้าสามไว้ล่วงหน้า

ฝากขังผัดแรก ลุงคลั่ง ปลิดชีพหลานน.ศ.พยาบาล ตร.สอบเข้ม สารภาพหน้าเฉยเตรียมไม้หน้าสามไว้ล่วงหน้า ปฏิเสธทำแผนหวั่นไม่ปลอดภัย
ความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญในพื้นที่อ.ห้วยยอด จ.ตรัง หลังเกิดเหตุ “น้องเชียร์” หรือ น.ส.ปาริชาติ (สงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลชื่อดัง จ.ตรัง ถูกทำร้ายอย่างรุนแรงโดยลุงแท้ๆ ภายในบ้านพัก สภาพมีบาดแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะหลายแห่ง อาการสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ขณะที่ผู้ก่อเหตุมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หลังก่อเหตุได้หลบหนีไป ตำรวจเข้าปิดล้อมติดตามจนจับกุมตัวได้ในวันเดียวกันพร้อมของกลางไม้หน้าสามความยาว 60 เซนติเมตร สภาพเปื้อนเลือดนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ต.ท.ยศวริศ ทองสงโสม พนักงานสอบสวนสภ.ห้วยยอด ได้นำตัว นายเด่น ผู้ต้องหามาสอบสวนอย่างเข้มข้น ก่อนนำตัวส่งฝากขังศาลจังหวัดตรัง โดยจากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง โดยอ้างว่ามีปัญหาสะสมกับผู้เสียชีวิตมานาน และยอมรับว่าเคยได้พูดไว้ว่า “หลานคนนี้จะตีให้ตายด้วยมือตัวเอง” กระทั่งวันเกิดเหตุได้เตรียมไม้หน้าสามไว้ ก่อนลงมือทำร้ายหลานแท้ๆ จนเสียชีวิต อย่างไรก็ตามผู้ต้องหาปฏิเสธทำแผนประกอบคำรับสารภาพ เนื่องจากมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัย
ทั้งนี้ ขณะถูกควบคุมตัวขึ้นรถ นายเด่นยังคงมีสีหน้าเรียบเฉยและได้กล่าวสั้น ๆ ว่า “รักพ่อ รักแม่ที่สุดครับ” เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และนำตัวส่งฝากขังศาลจังหวัดตรังผัดแรกแล้ว
