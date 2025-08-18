ผู้ครอบครอง มอบฉันทะที่ดิน คืนให้ มูลนิธิธรรมรักษ์-มูลนิธิอาทรประชานาถ วัดพระบาทน้ำพุ
ความคืบหน้าในการดำเนินการตรวจสอบวัดพระบาทน้ำพุ เกี่ยวกับนำเงินที่รับบริจาคไปใช้ในโครงการต่างๆ นั้น
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี นายวีระ จำลอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ บุญยกาญจนพล รองประธานมูลนิธิอาทรประชานาถ ได้นำหลักฐานเอกสารการถือครองที่ดินในพื้นที่ ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จำนวน 4 แปลง ที่ผู้ถือครองอยู่และมีการมอบฉันทะให้มาดำเนินการโอนที่ดินให้กับมูลนิธิอาทรประชานาถ รวมทั้งที่สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
นายเฉลิมพล พลมุข ประธานมูลนิธิธรรมรักษ์ ได้หอบเอกสารหลักฐานโฉนดที่ดินไปดำเนินการโอนที่ดินของผู้ที่ถือครองในพื้นที่อำเภอโคกเจริญ เพื่อโอนให้กับมูลนิธิธรรมรักษ์ไปดำเนินการต่อ สำหรับค่าโอนคืนที่ดินทั้ง 2 แห่งนั้น มูลนิธิธรรมรักษ์ และ มูลนิธิอาทรประชานาถ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ซึ่ง นายเฉลิมพล ได้เปิดเผยว่า ตนเดินทางมาดำเนินการเรื่องที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่อำเภอโคกเจริญ ไม่แน่ใจว่ามีทั้งหมดกี่ไร่ต้องดูรายละเอียดอีกที ตอนนี้เจ้าของที่ดินผู้ครอบครองได้มอบอำนาจมาจะโอนคืนกี่รายนั้นต้องดูให้ชัดเจน
ขณะที่บริเวณโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 ก็โอนคืนมาเยอะแล้ว โดยเฉพาะที่ตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 33 ซึ่งโอนเป็นของกรมสามัญศึกษาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ที่มีชื่ออดีตไวยาวัจกรที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นผู้ครอบครองประมาณ 740 ไร่ ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของทายาท
