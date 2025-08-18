ผู้ป่วยวัดพระบาทน้ำพุ ยัน หลวงพ่ออลงกต ไม่ได้จ่ายยาต้าน HIV ไปรับเองที่รพ.ตามสิทธิ์
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวสำรวจ อาคารศูนย์แห่งความหวัง อาคารเมตตาธรรม หลังจากที่มีสื่อมวลชนเข้าไปถ่ายภาพ พบว่าอยู่ในสภาพรกร้าง ข้าวของเสียหาย อุปกรณ์การดูเเลรักษาผู้ป่วยกระจัดกระจาย ล่าสุดพบว่าวันนี้ ทางวัดนำป้ายมาติดประกาศ “ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชน เข้าไปภายในอาคาร”
อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่เข้ามาร่วมกันทำความสะอาด บอกว่า ทางวัดให้เร่งระดมทำความสะอาด ตั้งเป้าว่าหนึ่งอาทิตย์จะดำเนินการทำความสะอาดแล้วเสร็จ แต่ยังไม่รู้ว่าหลวงพ่ออลงกต จะใช้พื้นที่กลับมาเป็นสถานที่ออกกำลังกายเหมือนเดิมหรือไม่ ส่วนที่ผ่านมาถูกทิ้งร้าง เพราะไม่มีคนดูแล
วันนี้ทางวัดได้ใช้รถหกล้อจำนวน 2 คันบรรทุกสิ่งของเครื่องใช้ คาดว่าน่าจะเป็นของเก่าหรือของเหลือใช้ ออกจากวัดพระบาทน้ำพุ คาดว่าน่าจะเอาไปทำลายตามกระแสข่าว
ทางด้าน ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับ เจ้าหน้าที่วัดพระบาทน้ำพุ ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันในวัดพระบาทน้ำพุ ยังมีผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อ HIV จำนวน 215 คน ที่อยู่ในวัด
ขณะที่ ผู้ป่วยวัดพระบาทน้ำพุ ให้ข้อมูลว่า ตนติดเชื้อ HIV ขณะไปทำงานเป็นกุ๊กที่ประเทศญี่ปุ่น ตั้งเเต่ปี 2540 กลับมากำลังจะแต่งงานต้องยกเลิกกะทันหัน จากนั้นมาอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุเมื่อปี 2560 เเละ เริ่มรับยาต้านมาตั้งเเต่ที่มาอยู่ที่นี่ ซึ่งช่วงเเรกๆ ปี 2540 ยังพอสนุกสนานได้อยู่กับโลกภายนอก ยอมรับว่ามีความกังวล โดยเฉพาะคนที่ป่วยติดเตียง กังวลว่าผลกระทบจะเกิดกับผู้ป่วยติดเตียง เหลือไม่ถึง 10 คน
สำหรับ ยาต้าน HIV ยืนยันว่า หลวงพ่ออลงกตไม่ได้จ่ายเอง ข่าวที่ออกไปไม่เป็นจริง ยาต้านผู้ป่วยต้องไปรับเองที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ของโรงพยาบาล เช่น ตนมาจากเชียงใหม่ ก็ย้ายสิทธิ์มารับที่ รพ.นารายณ์ 4 เดือนหนึ่งก็ไปหนึ่งครั้ง หรือ ถ้าไปไม่ไหวก็จะมีพยาบาลไปรับให้ เป็นยาของอินเดีย ที่จ่ายให้เหมือนกันทั่วโลก หลวงพ่ออลงกต จะดูเเลสถานที่ เวลาตายก็จะจัดการให้ทั้งหมด