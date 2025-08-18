หลวงพ่ออลงกต จ่อเเถลงพรุ่งนี้ บ่าย 2 โมง ลั่น อยากให้เห็นใจหลวงพ่อ ไม่ใช่ฆาตกร
เมื่อเวลา18.00 น.วันที่ 18 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สนามฟุตบอล ใจฟ้าอคาเดมี บนพื้นที่ 200 ไร่ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี ที่ใช้เป็นสนามฟุตบอลฝึกซ้อมนักกีฬาเยาวชน ซึ่งหลวงพ่ออลงกตเข้ามาอยู่ที่นี่ โดย นายพิพัฒน์ บุญยกาญจนพล ผู้ดูแลมูลนิธิอาทรประชานาถใจฟ้า กล่าวว่า ให้รอ หลวงพ่ออลงกต จะเเถลงชี้เเจงวันพรุ่งนี้ครั้งเดียว เวลา 14.00 น.ที่วัดพระบาทน้ำพุ
“ท่านเหนื่อย เพราะมีข่าวรายวัน อยากให้เห็นใจหลวงพ่อ ไม่ใช่ฆาตกร เเละ ไม่ใช่ผู้ร้าย”นายพิพัฒน์กล่าว
นายพิพัฒน์ ยังกล่าวยอมรับว่า วันนี้ไปรับโอนที่ดินคืนมาอีกประมาณ 20 ไร่ 4 เเปลง บริเวณสนามหญ้าเทียม ชื่อครอบครอง คือ “วรสุดา” เป็นครูที่ดูเเลเด็กในมูลนิธิ โดยโอนชื่อกลับมาเป็นที่ดินในนามมูลนิธิอาทรประชานาถ พื้นที่บริเวณนี้หลวงพ่ออลงกตตั้งใจไว้ใช้ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล