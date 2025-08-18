สาวม.6 ถูกลูกหลง โจ๋ไล่ยิงคู่อริ แม่พ้อบทเรียนครั้งใหญ่ หลังเกิดเรื่อง เพื่อนหาย-ไร้เงาเยี่ยม

หัวอกแม่ พ้นขีดอันตรายแล้วสาวม.6ถูกลูกหลง กลุ่มวัยรุ่นลั่นไกคู่อริ พ้อเกิดเรื่อง-เพื่อนหาย ไร้เงามาเยี่ยม บทเรียนใหญ่เที่ยวกลางคืนอันตราย วอนจับคนร้าย ตร.ไล่วงจรปิด-สอบปากคำรู้ตัวแล้ว
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเหตุอุกอาจกลางเมือง กลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุยิงกันบริเวณประตูสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 หรือชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่า เขาแป๊ะช้อย ฝั่งถนนเลียบรถรางไฟ ภายในเขตเทศบาลนครตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เหตุเกิดเมื่อช่วงเวลา 01.00 น.ของวันเดียวกันนี้ (18ส.ค.68) โดยผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนลูกซองยิงขึ้น 1 นัด กระสุนพลาดเป้าไปถูก หญิงสาวอายุ 18 ปี ชาวอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่มาด้วยกับเพื่อนชายจนได้รับบาดเจ็บบริเวณสะโพก
โดยภายหลังเหตุการณ์ เพื่อนชายรีบนำผู้บาดเจ็บหลบหนีออกจากพื้นที่ด้วยรถจักรยานยนต์ไปขอความช่วยเหลือที่ปั๊มน้ำมันบนถนนห้วยยอด กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองตรัง พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรัง ทีมแพทย์โรงพยาบาลตรังได้เข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วน เนื่องจากเสียเลือดเป็นจำนวนมาก คราบเลือดเปรอะเบาะที่นั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปทั่ว ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
คืบหน้าล่าสุดวันนี้ ที่โรงพยาบาลตรัง อาการของนักเรียนสาวชั้น ม.6 พ้นขีดอันตรายแล้ว แต่ยังคงต้องติดตามใกล้ชิด เนื่องจากขาข้างขวายังขยับไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนของผู้บาดเจ็บ ได้ส่งครูมาเยี่ยมและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยยืนยันว่าจะประสานงานเพื่อดูแลนักเรียนรายนี้อย่างเต็มที่
ขณะที่ มารดาของนักเรียนสาวชั้น ม.6 เปิดเผยด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลว่า ลูกสาวถูกลูกหลงจากเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น โดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับต้นเรื่องแต่อย่างใด แต่กลับต้องมาบาดเจ็บและเสี่ยงต่อการเสียอนาคต พร้อมเรียกร้องให้ตำรวจเร่งจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด เพราะหากปล่อยไว้จะยิ่งทำให้สังคมรู้สึกไม่ปลอดภัย
“แต่สิ่งที่น้อยใจคือ กลุ่มเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กลับไม่มีใครมาเยี่ยมหรือถามไถ่อาการเลย ทั้งที่ก่อนเกิดเรื่องยังมาหากันแทบทุกวัน ทำให้ครอบครัวรู้สึกเจ็บช้ำใจ ทั้งนี้ยอมรับว่าเป็นบทเรียนใหญ่ของลูกสาวและครอบครัวว่า การออกไปเที่ยวกลางดึกอาจนำมาซึ่งอันตรายเกินคาดคิด” ผู้เป็นมารดาระบุ
ทั้งนี้ จากการสอบสวนทราบว่า ผู้บาดเจ็บซ้อนท้ายรถรถจักรยานยนต์มากับเพื่อนชาย ก่อนจะไปเจอกับกลุ่มเพื่อนที่มีปัญหากับวัยรุ่นอีกกลุ่ม จนเกิดการโต้เถียงจนทำให้กลุ่มตรงข้ามมีการใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ แต่กระสุนกลับพลาดไปโดนนักเรียนสาวชั้น ม.6 จนได้รับบาดเจ็บ เบื้องต้นทางตำรวจได้แกะรอยจากกล้องวงจรปิด รวมทั้งสืบสวน สอบปากคำผู้อยู่ในเหตุการณ์เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุแล้ว ซึ่งมีความชัดเจนพอสมควร คาดว่าจะสามารถติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้เร็วๆนี้