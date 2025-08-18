ไฟไหม้ บ้านพักผู้บริหาร ร.ร.ดังกระทุ่มแบน แม่อุ้มลูกโดดชั้น 2 หนีตาย วอดเกือบทั้งหลัง

ระทึก ไฟไหม้บ้านพักผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนชื่อดังย่านกระทุ่มแบน โชคดีเกิดเหตุหลังเลิกเรียน
เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น.ของวันที่ 18 สิงหาคมศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนประชินนุสสรณ์ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จึงรีบประสานรถน้ำดับเพลิงของเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงนับ 10 คัน เข้าระงับเหตุ พร้อมกับขอกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้ารับผู้บาดเจ็บ
โดยในที่เกิดเหตุก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เจ้าหน้าที่ทหารจากกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน เจ้าหน้าที่กรมการปกครองอำเภอกระทุ่มแบน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น เข้ามาช่วยกันดับเพลิงไหม้และอำนวยความสะดวกในพื้นที่
ส่วนบริเวณที่เกิดเหตุเป็น บ้านพักผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังสุด แต่ยังอยู่ภายในรั้วโรงเรียน มีลักษณะเป็นอาคารที่พัก 2 ชั้น โดยไฟได้โหมลุกไหม้จากชั้นล่างขึ้นไปยังชั้นบน ทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาในการฉีดน้ำนานเกือบ 1 ชั่วโมง จึงทำให้เพลิงสงบลงได้ แต่ก็พบว่าเกิดความเสียหายเกือบทั้งหลัง
ขณะที่ผู้บาดเจ็บ 1 คน เป็น เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน ที่พยายามเข้าไปช่วยลูกสะใภ้และหลานชายเจ้าของบ้านพัก ทำให้ถูกแก้วบาดที่เท้าเล็กน้อย นำส่งโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ส่วนลูกสะใภ้และหลานชายเจ้าของบ้านพักนั้น กระโดดหนีลงมาจากชั้นที่ 2 ของบ้านได้อย่างปลอดภัย มีบาดแผลรอยขีดข่วนเล็กน้อย
จากการสอบถาม หญิงสาวที่อยู่ในบ้าน ขณะเกิดเหตุเล่าว่า ตอนนั้นตนเองนอนพักอยู่ในห้องชั้นที่ 2 ของบ้าน ส่วนลูกชายก็เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนได้ประมาณ 5 นาที แล้วมานั่งดูโทรทัศน์ ซึ่งสักพักหนึ่งตนก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์จึงลุกขึ้นมารับสาย ขณะนั้นเองก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้ จึงถามลูกว่ามีอะไรไหม้หรือป่าว ลูกก็บอกว่าในห้องไม่มี แต่ตนรู้สึกเริ่มมีกลุ่มควันลอยขึ้นมา พอเปิดประตูจะออกจากห้องก็ลงไปไม่ได้แล้ว จึงตัดสินใจอุ้มลูกชายกระโดดลงมา ตอนนั้นคิดเพียงแค่ว่า ตนต้องพาลูกออกไปอย่างปลอดภัยให้ได้ ส่วนสาเหตุนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร แต่เชื่อว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณชั้นล่างของบ้านพัก
นอกจากนี้ทางด้าน เด็กชาย ยังเล่าด้วยว่า ตอนที่กลับมาจากโรงเรียนก็ไม่มีอะไร พอขึ้นมาชั้น 2 เปิดโทรทัศน์ดูสักพักหนึ่ง ก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็ได้ยินเสียงดัง เปรี๊ยะๆๆ ก่อนที่แม่จะลุกขึ้นมาพบว่ามีไฟไหม้
ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าตำรวจจะได้ให้ทางเจ้าของบ้านและทางผู้อยู่อาศัยไปให้ปากคำที่ สภ.กระทุ่มแบนอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกันนี้ก็จะได้ประสานเจ้าหน้าที่วิทยาการ กองพิสูจน์หลักฐาน จ.สมุทรสาคร เข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่ชัดเจนต่อไป
ซึ่งก็ยังนับเป็นโชคดีที่ในช่วงเวลาเกิดเหตุไฟไหม้นั้น เป็นช่วงที่โรงเรียนเลิกแล้ว แม้จะยังมีนักเรียนอยู่ในโรงเรียน แต่ก็ไม่มากนัก ไม่เช่นนั้นอาจเกิดสภาพปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักหรืออาจเกิดความชุลมุนได้