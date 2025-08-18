พายุถล่มชลบุรี เสาไฟ-ต้นมะพร้าว หักโค่นขวางถนน จนท.เร่งเคลียร์เส้นทาง
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พายุฝนพัดกระหน่ำ ในตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ส่งผลให้เสาไฟฟ้าและต้นมะพร้าวหักโค่นล้มขวางถนน บริเวณหน้าฟาร์มไก่มาลี หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วนำเลื่อยยนต์เข้าตัดต้นมะพร้าวที่ล้มขวางถนน เพื่อเร่งเปิดเส้นทางให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติ และสนับสนุนการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
