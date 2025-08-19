คุณยายผงะ เจองูทับสมิงคลาเลื้อยเข้าบ้าน เบ็นซ์ อสรพิษ เผยพบครั้งแรกใน จ.ตรัง เตือนมีพิษแรงอันดับ1
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายสุพัฒน์ เอียดชะตา อายุ 21 ปี ฉายา “เบ็นซ์ อสรพิษ” เป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย มูลนิธิสว่างภักดีตรัง จุดอำเภอย่านตาขาว จ.ตรัง ได้รับแจ้งจาก นางภิญโญ พลบูรณ์ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 4 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรังว่า พบงูตัวใหญ่ เลื้อยเข้ามาซุกอยู่ใต้ตู้เสื้อผ้า ก่อนที่ตนจะรวบรวมความกล้าอยู่นาน แต่ด้วยความที่เคยเป็นภรรยาของทหารเก่า และพบเห็นงูมาหลายชนิดตามแนวชายแดน จึงรู้ว่าเป็นงูทับสมิงคลาที่มีพิษ ทำให้ยิ่งตกใจหนักเข้าไปอีก
ส่วนงูก็ตกใจคุณยาย จึงเลื้อยออกจากบ้านและหนีเข้าป่า คุณยายจึงตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ให้มาช่วยกันจับไปปล่อยที่อื่น ซึ่งขณะที่น้องเบ็นซ์ เดินทางมาถึง ต้องใช้เวลาค้นหาอยู่นานเกือบ 30 นาทีจึงพบตัวและจับเอาไว้ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า เป็นงูทับสมิงคลาหรืองูทับทางขาว เพศเมีย ขนาดความยาว 1 เมตร ตัวโตเต็มวัย และพบเป็นตัวแรกใน จ.ตรัง เท่าที่เคยจับงูมานับพันตัว ขณะที่ชาวบ้านผวายังมีออกลูกหลานอยู่อีกหลายตัวหรือไม่ พร้อมช่วยกันเฝ้าระวังขณะออกกรีดยางพารา
ด้านนางภิญโญ พลบูรณ์ อายุ 74 ปีเจ้าของบ้านเล่าว่า ตนกำลังนั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้าน เห็นงูเลื้อยเข้าบ้าน ลูกสาวก็บอกว่ามีงูมาน่าจะเป็นงูปล้องทอง แต่เมื่อตนเข้าไปดูก็พบว่าน่าจะเป็นงูทับสมิงคลาเพราะเคยเห็นแต่ไม่ใช่พื้นที่บ้านเรา เห็นในสมัยที่แฟนตั้งฐานอยู่จ.ปราจีนบุรี และได้บอกลูกหลานอยู่เสมอให้ระวังถ้าเจองูแปลก ๆ ซึ่งงูทับสมิงคลาจะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ด้วย แต่ในพื้นที่บ้านของตนไม่เคยพบเห็น เพิ่งเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรก
ขณะที่นายสุพัฒน์ เอียดชะตา เจ้าของหน้าที่กู้ภัยฯ ฉายาเบ็นซ์ อสรพิษฯ กล่าวว่า ตั้งแต่เป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยฯ มาเป็นเวลา 3 ปี จับงูมาแล้วนับพันตัว และเจองูทับสมิงคลาเป็นตัวแรก ในจังหวัดตรัง ความยาวประมาณ 1 เมตร น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม และฝากเตือนชาวบ้านที่ยังสงสัยว่ายังมีงูทับสมิงคลาอยู่ในพื้นที่ ก็สามารถที่จะโทรแจ้งได้ที่ เบ็นซ์ อรพิษ ได้ 24 ชั่วโมง ขอเตือนว่างูนี้เป็นงูที่มีพิษร้ายแรงอันดับ 1 ของประเทศ ชาวบ้านไม่ควรเข้าใกล้หรือจับเองโดยที่ไม่มีความชำนาญ ซึ่งท่านใดที่เจองู หรือว่าพบเจองูในที่ต่าง ๆ สามารถโทรแจ้ง ได้ที่เบ็นซ์ อสรพิษ เบอร์ 095-081-2289