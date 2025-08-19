พลทหารเผยนาทีโดนระเบิดที่ภูมะเขือ ตาซ้ายสูญเสียการมองเห็น หวาดระแวง แต่อยากกลับไปอีก

วีรกรรมทหารกล้า สละดวงตาปกป้องอธิปไตย หากหายจะขอกลับไปช่วยเหลือประเทศต่อ
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 19 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก พลทหารตะวัน สิงห์เรือง หรือ เต้ย อายุ 21 ปี ชาว ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร สังกัด ร.4 พัน 1 ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ หลังได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบถูกลูกระเบิดที่ภูมะเขือ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ทำให้มีอาการบาดเจ็บที่ดวงตาข้างซ้าย ทั้งนี้ หลังได้รับการรักษาและพักฟื้น แต่ดวงตาข้างซ้ายยังไม่สามารถมองเห็นได้ปกติ ขณะนี้ได้เข้าพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐเป็นอย่างดี
พลทหารตะวันเล่าด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจถึง ช่วงเกิดเหตุปะทะกันอย่างดุเดือด ระหว่างหทารไทยกับกัมพูชา ที่ภูมะเขือ จ.อุบลราชธานี ส่งผลให้มีทหารได้รับบาดเจ็บหลายนาย โดยหนึ่งในนั้นคือตนเองว่า ถูกสะเก็ดระเบิดจนถูกลูกระเบิดที่ภูมะเขือที่ตาข้างซ้าย เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นมีลูกระเบิดยิงจากฝั่งตรงข้ามตกลงมา ทำให้ตนและเพื่อนๆ กำลังพลได้รับบาดเจ็บ
พลทหารตะวันเล่าอีกว่า หลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว จากนั้นได้เดินทางกลับมาพักฟื้นอยู่ที่บ้าน ซึ่งมีเพียงดวงตาข้างขวาเพียงอย่างเดียวที่ใช้มอง ส่วนข้างซ้ายได้รับบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิด และขาข้างขวากระดูกแตก เดินไม่คล่องแคล่ว ตอนหลับจะมีอาการเพ้อ สะดุ้งตื่นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้นอนไม่หลับ
พลทหารตะวันเผยว่า ไม่เสียใจ เพราะมันคือการทำหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยที่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทย ในส่วนของสถานการณ์การสู้รบตอนนี้ยังไม่จบ ยังอยากจะกลับไปช่วยเหลือเพื่อนทหารด้วยกันในการป้องกันประเทศ แต่ติดตรงอาการเจ็บที่ตาซึ่งต้องพักรักษาตัว
“ก่อนจะถูกเรียกตัวไปแนวหน้า ได้พูดคุยกับเพื่อนว่าหากถูกเรียกตัวไปแนวหน้าก็อยากไป เต็มใจที่จะไปช่วย เหตุการณ์วันถูกระเบิดถล่ม ผมและเพื่อนทหารคนอื่นนั่งหลบอยู่ในคูเลต ซึ่งทหารรุ่นน้องก็ได้ปรับวิทยุซึ่งก็อาจไม่รู้ว่าข้าศึกฝั่งตรงข้ามจะสามารถระบุพิกัดโจมตีได้ หลังจากถูกระเบิดก็หมดสติทุกคน จนมีหัวหมู่มาปลุกให้ตื่น จากนั้นได้ช่วยทหารรุ่นน้องให้หลบเข้ามาในหลุม ผมใข้ตัวกันไว้ หากหายก็อยากกลับไปทำหน้าที่ช่วยเหลือแนวหน้าให้จบ เพราะเป็นความฝันของชายชาติทหารที่จะไม่ยอมให้เขมรมาทำร้ายคนไทยเด็ดขาด” พลทหารตะวันระบุ
ด้านนางศรสวรรค์ อายุ 43 ปี ป้าของพลทหารตะวันที่เลี้ยงดูเหมือนแม่แท้ๆ เล่าให้ฟังว่า สภาพจิตใจของน้องตอนนี้ไม่ดีนัก ดูจากภายนอกอาจจะดี แต่ภายในมีความกังวล หวาดระแวง พอได้ยินเสียงอะไรจะมีความผวาขาจะขยับตลอด เหมือนวิ่งไปไหนสักแห่ง ส่วนมือจะปกป้องที่ใบหน้า แล้วจะได้ยินเสียงพูดออกมาให้ทุกคนหลบ ซึ่งได้พบแพทย์อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าพลทหารตะวันจะกลับมาด้วยการเสียดวงตา แต่ตนภาคภูมิใจที่พลทหารตะวันได้รับใช้ชาติอย่างลูกผู้ชายชาติทหาร