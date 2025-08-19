คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว ลงพื้นที่ช่องอานม้า ทหารกัมพูชาโวย อ้างไทยพาเข้าพื้นที่เกินกำหนด

คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวอาเซียน ลงพื้นที่ช่องอานม้า ทหารกัมพูชาโวย อ้างไทยพาเข้าพื้นที่เกินกำหนด
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมข่าวทหาร ได้นำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team: IOT) จาก 8 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม รวมทั้งสิ้น 14 นาย
โดยมี พลตรี ซัมซุล ริซัล บิน มูซา ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบกรณีฝ่ายกัมพูชารุกล้ำเข้ามาตัดลวดหนาม ซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและกระทบต่อความไว้วางใจระหว่างสองประเทศ
ในการลงพื้นที่ดังกล่าว ปรากฏว่า มีทหารกัมพูชานายหนึ่งแสดงท่าทีไม่พอใจ ส่งเสียงดังโวยวาย ไม่อนุญาตให้ฝ่ายไทยนำคณะเข้าสำรวจพื้นที่โดยรอบ โดยอ้างว่า มีจำนวนผู้ติดตามมากเกินไป และอนุญาตเพียงให้คณะผู้สังเกตการณ์เดินทางเข้าสู่บริเวณอนุสาวรีย์ตาอมเท่านั้น ส่วนสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ไทยถูกจำกัดให้อยู่ในพื้นที่ร้านค้าข้างเคียง
ทั้งนี้ ทหารกัมพูชาคนดังกล่าว ได้กล่าวอ้างถึงอธิปไตยของกัมพูชาและพยายามสร้างสถานการณ์เพื่อดึงความสนใจจากคณะผู้สังเกตการณ์ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม คณะผู้สังเกตการณ์ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบพื้นที่และการรับฟังบรรยายสรุปจากฝ่ายทหารไทยเป็นหลัก
คณะผู้สังเกตการณ์ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ พบว่า ร้านค้าบริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สู้รบในอดีต ทั้งจากการระเบิดและเพลิงไหม้ ขณะที่อนุสาวรีย์ตาอมยังคงเป็นจุดสำคัญของการตรวจสอบ
นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า พื้นที่ฝั่งกัมพูชาเคยใช้เป็นศูนย์อพยพของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ก่อนจะปรับเปลี่ยนเป็นสถานประกอบการกาสิโนในปัจจุบัน
สำหรับช่องอานม้า นับเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เคยเกิดการสู้รบสำคัญระหว่างไทยและกัมพูชา โดยปัจจุบันทั้งสองฝ่ายได้จัดกำลังทหารตรึงพื้นที่โดยปราศจากอาวุธ ตามข้อตกลงหยุดยิงที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนี้