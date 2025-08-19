ยื่นกู้สองพันล้านทำถนน อบจ.สงขลา ยังไม่ได้ถูกส่งมา จังหวัด ผู้ว่าฯมอบสนง.ท้องถิ่น ติดตามใกล้ชิด

ยื่นกู้ 2000ล้านทำถนน อบจ.สงขลา ยังไม่ได้ถูกส่งมา จังหวัด ผู้ว่าฯมอบหมายให้ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ติดตามใกล้ชิด
กรณี การเตรียมกู้เงิน 2000 ล้านบาท ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)สงขลา สำหรับใช้ในการซ่อมถนน 74 สาย จาก ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบจ.สงขลา 209 สาย ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ หลังได้รับความเห็นชอบจากสภา อบจ.สงขลา เมื่อ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา แต่ถูกคัดค้านจากภาคประชาชน จนต้องให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถนนชำรุด ออกมาประกาศสนับสนุนการกู้เงินเพื่อซ่อมถนนที่ชำรุดมานาน โดยหากดำเนินการแล้วเสร็จ ก็จะนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบต่อไป
ล่าสุดวันที่ 19 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อสรุปในการกู้เงิน ยังไม่ได้ถูกส่งไปยัง จังหวัดสงขลา ซึ่งนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผวจ.สงขลา ระบุว่า เรื่องยังไม่ได้มาถึงจังหวัด โดยได้มอบหมายในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเรื่องข้อกฎหมาย เรื่องอำนาจทางการเงินการคลัง เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญ ที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดต้องกำกับดูแล เมื่อเรื่องยังมาไม่ถึงจึงไม่ได้มีคำแนะนำใด ๆ ซึ่งจังหวัดแม้จะกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดูเรื่องของอำนาจหน้าที่ซึ่งในประเด็นนี้ก็จะต้องดูเรื่องข้อกฎหมายเป็นหลัก
ในขณะที่นายอริย์ธัช ทองเพชร ส.อบจ.สงขลาเขตอำเภอจะนะ ระบุว่าแม้จะกู้เงินมากกว่า 2000 ล้านบาท ก็ไม่สามารถซ่อมถนนได้ทั้งหมด 209 สาย 1300 กิโลเมตร กู้ 2000 ล้าน ซ่อมถนนได้เพียง 74 สาย ประมาณ 300 กิโลเมตร แล้วส่วนที่เหลือจะดำเนินการอย่างไร จึงอยากให้หน่วยงานกลางอย่าง สตง.รวมถึง ปปช.เข้ามาช่วยดูแล เพราะนอกจากกู้ 2000 ล้านแล้ว ก็ยังมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อทำถนนอีกหลายโครงการในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท