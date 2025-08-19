ตร.เผย ส่งคลิปเสียง พิสูจน์ต่อ หลังชัชวาลย์ เข้าแจ้งความ พร้อมประสาน เครือข่ายมือถือ ยืนยันผู้ครอบครอง
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 พ.ต.อ.ชุมพล บัวชุม ผกก.สภ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เปิดเผยความคืบหน้าในคดี ที่นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง ส.ส.ขอนแก่น เขต 3 พรรคประชาชน นำหลักฐานเป็นคลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์กับหญิงชื่อจริงอักษรย่อ “ช.” และหลักฐานอื่นๆ เข้าแจ้งความ โดยยื่นข้อเสนอเพื่อให้ยกมือโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2569 และร่าง พ.ร.บ.สถานบันเทิงครบวงจร ในการประชุมสภาฯ แลกกับเงินน้ำหนัก 10 กิโลกรัม
ผกก.สภ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน และขอส่งไฟล์คลิปเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ ไปตรวจพิสูจน์ที่กองพิสูจน์หลักฐานภายในวันนี้
ซึ่งจะแยกเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรก คือ เนื้อหารายละเอียดในการสนทนา ซึ่งหลายคนได้รับฟังผ่านมทางช่องทางต่าง ๆ ไปแล้ว ประเด็นต่อมา คือ ตรวจสอบทางเทคนิคว่าคลิปเสียงดังกล่าวมีการตัดต่อ หรือบิดเบือนหรือไม่
ขณะเดียวกันได้ประสานขอความร่วมมือไปยังบริษัทเครือข่ายค่ายเบอร์มือถือที่โทรเข้าเบอร์ สส. เพื่อยืนยันผู้ครอบครอง รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ภูมิลำเนาของหญิงดังกล่าวที่ทาง สส. ให้ข้อมูลไว้ว่า มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่ ยังพักอาศัยอยู่ตามที่อยู่หรือไม่ หากเจ้าตัวพักอาศัยอยู่ก็จะออกหมายเรียกให้เข้ามาให้ปากคำ โดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุด
