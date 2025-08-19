ไร้เงา หลวงพ่ออลงกต ที่วัดพระบาทน้ำพุ หลังลาออก เจ้าคณะตำบล เผย ยังติดต่อไม่ได้
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีรถตู้ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขับเข้ามา แต่เมื่อเห็นสื่อมวลชนปักหลักรอรถจึงได้ถอยแล้วขับวนออกไป
ต่อมาที่ห้องรับรอง VIP มีเจ้าคณะตำบลเขาสามยอด เข้ามาเปิดห้อง โดยเข้าไปด้านในและไม่ได้เปิดเผยอะไรกับสื่อมวลชน
จากนั้นเวลา 13.20 น. รถประจำตัวของหลวงพ่ออลงกต ได้ขับกลับเข้ามาภายในวัด แล้วมาจอดใกล้กับอาคารรับบริจาค แต่พอเปิดประตูรถมา มีเพียงข้าวหลายกล่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของวัดได้มาหยิบออกไป
เมื่อถามว่า หลวงพ่อได้กลับมาด้วยหรือไม่ เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ทราบ ไม่รู้ว่าหลวงพ่ออยู่ไหน และจะมาที่วัดหรือไม่
ต่อมาเวลา 14.00 น. พระครูสุวัฒน์กิตติสาร เจ้าอาวาสวัดสระมะเกลือ เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด ซึ่งเป็นเจ้าคณะผู้ดูแลวัดพระบาทน้ำพุ ที่เดินทางมาร่วมการประชุมที่วัดพระบาทน้ำพุ เปิดเผยว่า ตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อ พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุได้ ซึ่งปกติแล้วพระลูกวัดที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาจำเป็นต้องแจ้งเจ้าคณะตำบลถ้าหากมีกิจนิมนต์ไปที่ใด
เมื่อถามว่า “หลวงพ่ออลงกตยังอยู่ในพื้นที่หรือไม่” เจ้าคณะตำบล เพียงแค่ยิ้ม ไม่ตอบคำถาม เช่นเดียวกัน พอถามว่า ได้มีการตั้งรักษาการเจ้าอาวาสหรือไม่ ก็ไม่ตอบคำถามดังกล่าว และพอถามว่า หลวงพ่ออลงกตได้มีการแจ้งท่าน ในฐานะผู้บังคับบัญชาหรือไม่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สุชาติ รุดสอบวัดพระบาทน้ำพุ เช็กเงินบริจาคมูลนิธิ จ่อประสาน หลวงพ่ออลงกต ชี้แจงสื่อ
- อนุทิน อัดแรง สส.กาฬสินธุ์ โหวตรับงบ ทำผิดซ้ำสอง งูเห่าชัด ลั่นเดี๋ยวก็ตายเอง ไม่ขับออก
- เกิดเหตุระทึก สามีครูโรงเรียนดัง ขับกระบะ เหยียบกลางหลัง นักเรียนป.6 กระดูกเชิงกรานแตก
- ฝ่ายปกครองฯเตือน เจออีก จับสึกทันที หลังเจอพระสงฆ์ 7 รูป นั่งบิณฑบาต-เดินข้ามเขตวัดตัวเอง