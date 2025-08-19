บีจีเอฟ เดือด เมียนมาปิดด่านทำขาดรายได้ รถส่งสินค้าไทยตกค้างนับพัน ต้องจ้างทหารเฝ้าโกดัง
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ตาก ที่บริเวรด่านพรมแดนถาวรแม่สอด-เมียวดี 1 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 บ้านริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด บรรยากาศหน้าด่านยังคงคึกคัก ชาวเมียวเมียนมายังยังคงโดยสารข้ามไปมา โดยส่วนมากจะเข้ามาซื้อสินค้าใช้สอย จำพวกเครื่องอุภโภค บริโภค และบางส่วนก็ซื้อเพื่อนำกลับไปจำหน่ายในพื้นที่
โดยเป็นผลมาจากทางเมียนมาได้มีคำสั่งปิดพรมแดนแม่สอด-เมียวดี 2 บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด ตั้งแต่ว่าที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างรถบรรทุกสินค้าของผู้ประกอบการไทย นับ 1,000 คัน จำนวนมากติดค้างบริเวณด่าน 2 ไม่สามารถข้ามไปฝั่งเมียนมาได้
ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการการจัดระเบียบการนำเข้า และส่งออกสินค้าชายแดนของทางการเมียนมา ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการส่งออก และนำเข้าสินค้าผ่านชายแดนไปขึ้นทะเบียน และมีใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายของฝ่ายเมียนมา
มาตรการดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการค้าชายแดนทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมา ได้รับความเดือดร้อนจากการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านชายแดนไทย-เมียนมา จนกลายเป็นลูกทำให้บรรดาเจ้าของรถยนต์สินค้า , ผู้ประกอบการชิปปิ้ง (Shipping) ได้รับความเดือดร้อนมาก ทำให้สินค้าตามโกดังต่าง ๆ ในเมียวดีเต็มแน่นไปหมด และพ่อค้าเมียนมาต้องว่าจ้างทหารกะเหรี่ยงบีจีเอฟไปเฝ้าตามโกดังต่าง
นอกจากนี้ยังทำให้กองกำลังกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งบีจีเอฟได้รับความเดือดร้อน ขาดรายได้มาก ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายกะเหรี่ยงบีจีเอฟมาก