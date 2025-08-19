ฝ่ายปกครองฯเตือน เจออีก จับสึกทันที หลังเจอพระสงฆ์ 7 รูป นั่งบิณฑบาต-เดินข้ามเขตวัดตัวเอง

จับพระสงฆ์ 7 รูป นั่งแช่-ไม่เดินบิณฑบาต เผยผิดกฎเถรสมาคม-พระวินัย ฝ่ายปกครองฯเตือน เจออีก จับสึกทันที
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูศรีรัตคนาธร เลขานุการ รก.เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก, พระครูเกษมวาปีพิสัย รก.เจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก, พระครูประจักษ์ธรรมวินิต(อุดมศักดิ์) รองเจ้าอาวาสวัดท่ามะปราง เจ้าคณะตำบลท่าโพธิ์, ตัวแทนสำนักพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก, กอ.รมน.จว.พล., นายรัตวัตร พูลทวี สมาชิกเทศบาลนครพิษณุโลก กำกับดูแลฝ่ายเทศกิจ, ตัวแทนฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก ออกตรวจออกตรวจพระสงฆ์
หลังรับร้องเรียนจากชาวบ้านว่า พบพระสงฆ์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ยืนรับบิณฑบาต โดยไม่เดินโปรดญาติโยมตามกิจของสงฆ์ และนำของใส่บาตรมาเวียน คณะเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนพระองค์ดำบริเวณหน้ารพ.รุงเทพ และตลาดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้งนี้ แนวทางบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณร ที่ผิดและขัดต่อพระธรรมวินัย อาทิ การบิณฑบาตก่อนอรุณ การกลับเข้าวัดเกินเวลาที่กำหนด, ถ่ายเทอาหารให้บุคคลภายนอก, นั่งหรือยืนปักหลักบิณฑบาต
ผลการตรวจสอบพระสงฆ์ที่ออกบิณฑบาตจุดแรก คือ บริเวณตลาดใต้ พบว่า มีพระ 2 รูป ยืนปักหลัก ส่วนจุด 2 บริเวณริมถนนตลาดชั่วคราว หน้ารพ.กรุงเทพ พบพระสงฆ์ 1 รูป นั่งรอบิณฑบาตจากญาติโยมที่ผ่านมาไป ระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังบุกตรวจสอบ ได้ขึ้นรถยนต์หลบหนี
จุดที่ 3 บริเวณตลาดร่วมใจ มีพระสงฆ์นั่งและยืนปักหลัก บิณฑบาต เป็นพระต่างถิ่นจำนวน 3 รูป และอีก 1 รูป เป็นพระ จากวัดนางพญาซึ่งถูกจับ เนื่องจากนั่งบินฑบาต
ต่อมา พระสงฆ์ทั้งหมด 7 รูป ถูกเชิญตัวไปตรวจสอบที่วัดท่ามะปราง อ.เมือง พิษณุโลก ว่า พระทั้งหมดมีใบสุทธิถูกต้อง แต่เดินทางมาจากพื้นที่ อ.วังทอง และ อ.บางกระทุ่ม ถือว่าขัดต่อเถรสมาคม ซึ่งการออกบิณฑบาต ต้องอยู่ในเขตวัดตัวเองที่จำพรรษาอยู่
และผิดต่อพระธรรมวินัยคือ นั่งแช่ ไม่ยอมเดินบิณฑบาต แต่ใช้การยืนปักหลัก บทลงโทษครั้งนี้ คือ ภาคทัณฑ์ ว่ากล่าว-ตักเตือน ไม่ให้ทำพฤติกรรมดังกล่าว หากกระทำซ้ำอีก ทางปกครองฝ่ายสงฆ์ จะลงทัณฑ์ (โลกติเตียน) ถึงขั้นต้องสึก ขาดจากความเป็นพระ