เกิดเหตุระทึก สามีครูโรงเรียนดัง ขับกระบะ เหยียบกลางหลัง นักเรียนป.6 กระดูกเชิงกรานแตก

สามีครูโรงเรียนดังอุดร ขับกระบะมารับภรรยาในโรงเรียนไม่ทันระวัง เหยียบกลางหลังนักเรียนชั้น ป 6 ขณะกำลังนั่งรอผู้ปกครองมารับกลับบ้าน อาการสาหัส ผอ.ยืนยันพร้อมดูแลเต็มที่
เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2568 ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนชื่อดังใน จ.อุดรธานี ว่า มีคนขับรถกระบะเหยียบร่างนักเรียนบริเวณกลางหลังบาดเจ็บสาหัส บริเวณลานปูนโดมภายในโรงเรียน กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากโรงเรียน โดยทราบว่าคนขับกระบะเป็นสามีของครูในโรงเรียนดังกล่าว เหตุเกิดการเกิดขึ้นวานนี้ (18 ส.ค.) ตอนนี้น้องป.6 ยังรักษาตัวอยู่ที่ รพ.ศูนย์อุดรธานี
ต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากทางผู้บริหารโรงเรียนทันที โดย นายพยัคฆพล รอดชมภู ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี เปิดเผยว่า ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะไม่เคยเกิดขึ้นเลยในโรงเรียน เหตุการณ์รถกระบะเหยียบร่างนักเรียนชั้นป.6 เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ เวลาประมาณ 17.50 น.หลังเกิดเหตุ โรงเรียนรีบนำตัวเด็กนักเรียนชายชั้น ป.6 ส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน โดยผู้บริหารเข้าไปติดตามดูแลใกล้ชิด ล่าสุดแพทย์วินิจฉัยว่าเด็กมีกระดูกเชิงกรานแตก อาการอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
สำหรับผู้ก่อเหตุคือสามีของครูที่โรงเรียน โดยขับรถเข้ามารับภรรยาภายในโรงเรียน สงสัยทำไมขับรถมาตรงที่เด็กกำลังนั่นรอผู้ปกครอง ซึ่งจากการสอบถามทั้งคู่มีประกันภัยที่สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ ส่วนโรงเรียนก็มีระบบประกันนักเรียนที่ครอบคลุม ยืนยันว่าจะดูแลผู้เสียหายอย่างเต็มที่ ไม่อยากให้ผู้ปกครองห่วง
ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุดรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปกติหลังเวลาเลิกเรียน 16.00 น. เด็กบางส่วนจะอยู่รอผู้ปกครองมารับจนถึงราว 18.30 น. โดยส่วนใหญ่เกิดเหตุเพียงหกล้มเล็กน้อย ไม่เคยรุนแรงถึงขั้นนี้ จึงถือเป็นเหตุไม่คาดคิด และทางโรงเรียนจะเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยมากขึ้น
ทั้งนี้เรื่องการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต่อไปทางโรงเรียนจะเข้มงวดมากกว่านี้ อาจจะห้ามรถกระบะวิ่งเข้ามา บริเวณลานโดมโรงเรียนเพื่อป้องกันเหตุซ้ำเหยียบนักเรียนแบบนี้อีก
ที่มา ข่าวสด
