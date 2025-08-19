ธนาคารที่ดิน ปลุกพลังวิถีถิ่นใต้ สู่สุขภาวะแห่งอนาคต สร้างความมั่นคงเกษตรกร มีที่ทำกินยั่งยืน

ธนาคารที่ดินขับเคลื่อนจัด 20 ปี ปลุกพลังวิถีถิ่นใต้ สู่สุขภาวะแห่งอนาคต สร้างความมั่นคงเกษตรกร มีที่ทำกินยั่งยืน
นายกุลภัทร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่นโยบายรัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา ในประเด็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม มุ่งเน้นให้ประชาชนมีที่ดินทำกิน มีที่อยู่อาศัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้มอบหมาย นายสุทธิรักษ์ อุฒมนตรี ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมเจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์ฯ ธนาคารที่ดิน ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 14 ระหว่าง วันที่ 18 – 20 สิงหาคม ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ.เมือง จ.ตรัง
นายสุทธิรักษ์ กล่าวว่า ธนาคารที่ดิน เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และเปิดลงทะเบียนเกษตรกรขอรับความช่วยเหลือด้านที่ดินทำกิน ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านเวบไซต์ https://reqland.labai.or.th/ ผ่าน 2 โครงการ คือ “โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน” และ “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิ์ในที่ดิน” ในงานมีเวทีประเด็นและข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข ในด้านความมั่นคงทางมนุษย์ การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และการศึกษา
สำหรับ เวทีภาคใต้แห่งความสุขครั้งที่ 14 ถือเป็นอีกการรวมพลังคนใต้ ที่พี่น้องเครือข่ายจะได้มา โชว์ แชร์ เชื่อม ชู้ท ชาร์ท ทำให้เวทีสร้างสุขภาคใต้ เป็นเวทีที่มีความหมายของคนใต้ ให้เป็นกระบวนการที่มีเป้าหมาย สานพลังภาคีเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะของภาคใต้ ไปสู่กระบวนการนโยบายสาธารณะ ที่เกิดการสานพลังขับเคลื่อนในลักษณะข้ามประเด็นพื้นที่ เพื่อความสุขคนใต้อย่างแท้จริง มุ่งสร้างอนาคตสู่ความยั่งยืนของพื้นที่ภาคใต้ไปด้วยกัน
ปัจจุบัน ธนาคารที่ดิน มีโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน 2 พื้นที่ ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ชุมชนน้ำแดงพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี เนื้อที่ 69 ไร่เศษ มีสมาชิกฯ จำนวน 37 ครัวเรือน และวิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่ ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง เนื้อที่ 117 ไร่เศษ มีสมาชิกฯ 23 ครัวเรือน โดยปีงบประมาณ 2568 อยู่ระหว่างจัดหาที่ดินเพื่อช่วยเหลือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหพันธ์เกษตรกร จังหวัดสตูล ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.ละงู และ อ.ควนกาหลง จ.สตูล มีสมาชิกกว่า 40 ครัวเรือน เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 70 ไร่เศษ