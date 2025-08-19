ผัวคลั่งใช้เสาปูนทุบหัวเมียดับ หนีเข้าหลบในบ้าน แม่ผัว-ลูกชาย วิ่งหนีตาย จนท.ล้อมจับกว่า2ชั่วโมง

ผัวคลั่งใช้เสาปูนทุบหัวเมียดับ หนีเข้าหลบในบ้าน แม่ผัว-ลูกชาย วิ่งหนีตาย จนท.ล้อมจับกว่า 2 ชั่วโมง
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 สิงหาคม ร.ต.อ.วันชัย พยัคผา รองสารวัตรสอบสวน สภ.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รับแจ้งเหตุฆาตกรรมบริเวณข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน วิทยาเขตหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จึงรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณถนนเลียบรั้ว มทร.อีสาน ด้านทิศตะวันตก พบรถกระบะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีน้ำเงิน เลขทะเบียน ผก 2969 นครราชสีมา เสียหลักตกลงไปในป่าละเมาะข้างทางติดกับไร่มันสำปะหลังบริเวณด้านหน้ามีร่างหญิงทราบชื่อภายหลังคือ นางสุวชานันท์ อายุ 35 ปี เสียชีวิต โดยมีเสาคอนกรีตที่ใช้ทำรั้วบ้านทับศีรษะ จึงรายงานให้ พ.ต.อ.ธนิต ดวงกลาง ผกก.สภ.มะเริง พร้อมผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นและอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฮุก.31 นครราชสีมา รวมทั้งแพทย์เวรนิติเวชรับทราบมาดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย
ส่วนผู้ก่อเหตุทราบเบื้องต้นเป็นสามีผู้เสียชีวิตคือ นายวรชาติ หรือ หนุ่ย อายุ 38 ปี ได้หลบหนีเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ในบ้านหนองม่วง หมู่ 3 ต.หนองระเวียง ซึ่งเป็นที่พักอาศัยตั้งอยู่ในโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
จากการสอบถามพยานแวดล้อมระบุขณะขับรถผ่านบริเวณที่เกิดเหตุ พบเห็นรถกระบะคันดังกล่าวกำลังถอยเข้าถอยออกบริเวณไร่สำปะหลัง เพื่อแล่นขึ้นมาบนถนนและเห็นร่างผู้หญิงนอนอยู่ จึงจะเข้าไปช่วยเหลือ
แต่นายวรชาติลงจากรถด้วยอาการคลุ้มคลั่งใช้ประแจวิ่งไล่จะทำร้ายผู้เข้าไปช่วยเหลือ จึงต้องรีบหนี
ระหว่างนั้นนายวรชาติหันกลับไปเอาท่อนปูนทุบไปบริเวณหน้าของหญิง 2 ครั้ง จนแน่นิ่งและได้หลบหนีไปรวมทั้งได้โจรกรรมรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านขับหลบหนี
เจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังปิดล้อมแต่ผู้ก่อเหตุคลุ้มคลั่งและมีอาวุธมีด เจ้าหน้าที่ได้วิทยุขอกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรนครราชสีมา (นปพ.)
โดยมีหญิงสูงวัยมีศักดิ์เป็นแม่ย่าและลูกชาย 3 คน ตกใจกับเหตุที่เกิดขึ้นได้หนีออกมาอยู่ด้านนอก
เจ้าหน้าที่ได้พยายามเกลี้ยกล่อมตามหลักวิธี แต่นายวรชาติ หรือหนุ่ย ไม่มีท่าทียินยอมมอบตัวแต่โดยดี เวลาผ่านไปร่วม 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ใช้ปืนลูกซองกระสุนยางและปืนไฟฟ้าจนสามารถจับกุมตัวได้ในเวลาต่อมา