สภ.คอหงส์ ตั้งกรรมการสอบ คลิปดราม่า ตร.จับวัยรุ่นพกบุหรี่ไฟฟ้า เรียกรับเงินสด-ห้ามโทรหาผู้ปกครอง สั่งปรับแต่ไม่ออกใบเสร็จ หากผิดจริงดำเนินการเด็ดขาด
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอ 3 วินาทีลงในโซเชียล ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตั้งด่าน พร้อมมีการระบุข้อความว่า “เด็กโดนจับบุหรี่ไฟฟ้า แต่ไม่ให้โทรหาผู้ปกครอง ให้เด็กไปหาตังกันเอง แถมรับเป็นเงินสดเท่านั้น แถมเอาโทรศัพท์เด็กไปดูให้เด็กลบคลิปที่ถ่ายขณะตั้งด่าน ให้เด็กไปจ่ายเงินที่สถานีตำรวจ จ่ายเสร็จไม่มีการออกใบเสร็จชำระเงินให้ เอะ!!มันยังไงน่ะ สภ.คอหงส์ #ชอบหากินกับเด็ก”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคลิปวิดีโอเผยแพร่ไปทำให้โลกโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์โพสต์ดังกล่าวออกไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งเหตุเกิดบริเวณถนนราษฎร์ยินดี หรือถนน 30 เมตร ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ผู้สื่อข่าวสอบถามเหตุการณ์กับ พ.ต.อ.อภิชาต สุวรรณโก ผกก.สภ.คอหงส์ กับเรื่องที่เกิดขึ้น พ.ต.อ.อภิชาตได้มีการมอบหมายให้ พ.ต.ท.สุวัติ หมื่นไวย์ สว.สส.สภ.คอหงส์ และโฆษก สภ.คอหงส์ ดำเนินการตรวจสอบและชี้แจงผู้สื่อข่าวกับกรณีที่เกิดขึ้น
พ.ต.ท.สุวัติเปิดเผยว่า จากกรณีคลิปวิดีโอในสื่อโซเชียลที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ขณะนี้ ในประเด็นการจับวัยรุ่นพกบุหรี่ไฟฟ้า และทางวัยรุ่นมีการโทรหาผู้ปกครองแล้วปรากฏว่ามีการเรียกรับเงินและมีการจ่ายเงินโดยไม่มีการออกใบเสร็จ ซึ่งจะมีคลิปวิดีโอปรากฏอยู่ในโซเชียลประมาณ 3 วินาที บุคคลแต่งตัวคล้ายๆ ตำรวจยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่ 3-4 นาย ตั้งด่านตรวจหรือจุดตรวจจุดสกัด
“มีการโพสต์ระบุข้อความ คลิปวิดีโอโพสต์เมื่อ 14 ชั่วโมงที่แล้วและคาดว่าน่าจะเป็นช่วงกลางดึกของคืนวันที่ 18 ส.ค.68 หลังมีการโพสต์คลิป ผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจภูธรคลองหงส์ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งให้มีการตรวจสอบคลิปวิดีโอ มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพราะผู้บังคับบัญชามีความห่วงใยและจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ถ้าหากมีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดเกิดขึ้นจริง จะมีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาด” พ.ต.ท.สุวัติกล่าว
ผู้สื่อข่าวได้มีการติดต่อไปทางเจ้าของ Facebook ซึ่งเป็นผู้ปกครองของวัยรุ่นและพยายามสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ทางผู้ปกครองได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่าไม่สะดวกในการให้ข้อมูล จากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามอีกว่าในเรื่องของคลิปหลักฐานวิดีโอยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึ่งทางผู้ปกครองได้แจ้งว่ามีการลบคลิปวิดีโอออกไปแล้ว เนื่องจากอ้างว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสั่งให้ลบคลิปวิดีโอในมือถือของลูกชาย
ถามว่าจะดำเนินการเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่หรือไม่ ผู้ปกครองตอบว่าขอปรึกษากับทางญาติก่อนว่าจะดำเนินการเข้าแจ้งความหรือไม่ จากนั้นมีการวางสายไป