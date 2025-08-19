ภูมิภาค

ศปทท.จว.ลพบุรี ผนึก สภ.ท่าหิน ดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหญิงชาวสเปน

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 19 สิงหาคม พ.ต.ท.พัฒนพงศ์ ศิริเจริญนำ สวญ.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.1, พ.ต.ท.พันธ์ศักย์ ขาวงาม รอง ผกก.ป.สภ.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี สายตรวจตำรวจท่องเที่ยว, สายตรวจ สภ.ท่าหิน จ.ลพบุรี ได้พบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่มีอาการป่วยนั่งพักอยู่ที่บริเวณบันไดทางขึ้นปรางค์สามยอด

จึงได้ร่วมกันช่วยเหลือเบื้องต้นและประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาปฐมพยาบาล จากการสอบถามทราบว่าเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวสเปน เบื้องต้นมีอาการวิงเวียนศีรษะ อ้วก จึงได้ช่วยเหลือทำการปฐมพยาบาลจนดีขึ้น สาเหตุที่ป่วยเนื่องจากอากาศร้อนจัด นักท่องเที่ยวไม่ประสงค์ไปพบแพทย์ และได้ขอบคุณตำรวจทุกคนที่ให้การช่วยเหลือตนในครั้งนี้ และรู้สึกมั่นใจในมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวของประเทศไทยและตำรวจไทยตำรวจท่องเที่ยวจึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ในระหว่างท่องเที่ยวอยู่ภายในประเทศหากต้องการความช่วยเหลือให้โทรสายด่วน 1155 หรือทางแอพพลิเคชั่น Thailand Tourist Police แอพพลิเคชั่น

