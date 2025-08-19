พาสาวใหญ่เข้าแจ้งความ วัดพระบาทน้ำพุ-หลวงพ่ออลงกต ตรวจสอบใช้เงินบริจาคผิดวัตถุประสงค์หรือไม่?

ทนายรณรงค์ พาสาวใหญ่เข้าแจ้งความ วัดพระบาทน้ำพุ-หลวงพ่ออลงกต ตรวจสอบเงินบริจาคใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่?
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 19 สิงหาคม ทนายรณรงค์ แก้วเพชร ประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ได้เดินทางมาที่ สภ.สวนพริกไทย ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี พร้อมด้วย นางสุ (นามสมมุติ) อายุ 50 ปี เพื่อให้ตรวจสอบวัดพระบาทน้ำพุ หลวงพ่ออลงกต ปมบริจาคเงินกว่า 1 หมื่นบาท แต่ทราบมาทราบจากข่าวว่าอาจมีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ จึงอยากให้มีการตรวจสอบ พร้อมนำหลักฐานใบอนุโมทนาบัตร
ทนายรณรงค์ แก้วเพชร กล่าวว่า วันนี้ตนเองได้พาผู้เสียหายที่บริจาคเงินให้วัดพระบาทน้ำพุมาให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ให้ตรวจสอบตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป อยากให้สภ.สวนพริกไทย ส่งสำนวนของชาวพุทธท่านนี้ ไปให้กับ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบช.ก. เพราะขณะนี้ทาง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กำลังหาผู้เสียหายอยู่ซึ่งขณะนี้มีผู้เสียหายติดต่อมาที่ตนเองเยอะซึ่งผู้เสียหายรายมาแจ้งความเอาไว้ก่อน และตนอยากให้ตรวจสอบเรื่องใบอนุโมทนาบัตรว่าบางใบก็มีเลขวันที่ บางใบก็ไม่มีเลขวันที่ และยังมีเป็นใบเสร็จรับเงินด้วยตนเองก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบ
ส่วน คุณสุ อายุ 50 ปี (ผู้เสียหาย) กล่าวว่า ตนเองดูข่าวแล้วเงินที่ตนเองบริจาคไปถึงผู้ป่วยหรือเปล่าซึ่งที่ตนทำบุญไปนั้นไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวเป็นสิ่งของด้วย และที่มีข่าวออกมานั้นขาเอาของเราไปทิ้งหรือไปทำอะไร เพราะเงินที่หามาได้นั้นยากลำบากแต่ตนเองและเพื่อนๆก็อยากทำบุญจึงได้ช่วยกัน ซึ่งตนไม่สบายใจ ตนไม่รู้จักคนที่วัด รู้จักทางเฟซบุ๊ก และหลวงพ่ออลงกตได้เดินทางมาที่หมู่บ้าน ตนทำไปเพราะความศรัทธา ตนเอาเงินไปหยอดและเขียนชื่อที่อยู่เพื่อที่จะให้เขาส่งใบอนุโมทนาบัตรมาให้ที่หลัง และมีของอะไรไปบริจาคก็เอาเข้าไปร่วม รู้สึกเสียใจ หมดศรัทธาและตอนนี้ และไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น ที่ได้ใบอนุโมทนาบัตร 4 ครั้ง และที่ตนโอนไปอีกก็หลายครั้ง ตั้งแต่ปี 2561 ช่วงนั้นแม่ของตนเองเสียชีวิตด้วย จึงอยากทำบุญและอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบรวมทั้งหมดแล้ว 1 หมื่นกว่าบาท ซึ่งตนเองก็ไม่เคยไปที่วัด