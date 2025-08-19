ป.ป.ช.- สตง. ลงอบจ.สงขลา ตรวจโครงการกู้เงิน2พันล้าน ไม่พบสิ่งผิดปกติ ห่วงความโปร่งใส-คุ้มค่า

ป.ป.ช.- สตง. ตรวจสอบโครงการกู้เงิน 2,000 ล้าน อบจ.สงขลา ไม่พบสิ่งผิดปกติ ลงพื้นที่ดูสภาพถนนจริง-สอบถามความเห็นประชาชน
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม รายงานจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) สงขลา ว่า เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ภาค 9 เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. สงขลา และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)ภูมิภาคที่ 15 ตรวจสอบเอกสารรายละเอียดโครงการกู้ อบจ.สงขลา 2,009 ล้านบาท จากสถาบันการเงิน 1007 ล้านบาทและจาก กสอ. 1002 ล้านบาท กำลังถูกวิพากวิจารณ์จากสังคม
รายงานว่าจากการตรวจสอบของ 3 หน่วย เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วันนี้ได้ตรวจเอกสารการกู้เงินและโครงการซ่อมแซมถนน 74 สาย ความยาว 307 กม. ป.ป.ช. ยังขอตรวจสอบเอกสารยืนยันเพิ่มเติม
“ยังไม่พบพฤติกรรมทุจริต” แต่เป็นการเข้ามาให้ข้อเสนอแนะและเฝ้าระวัง หากในอนาคตงบประมาณได้รับอนุมัติจริง หน่วยงานตรวจสอบจะติดตามเข้มข้นทั้งขั้นตอนการกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับงาน และเปิดรับข้อมูลและการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน”
รายงานว่าเจ้าหน้าที่กองคลัง อบจ.สงขลา ชี้แจงว่าหากได้รับอนุมัติวงเงินกู้ จะทยอยชำระหนี้ในระยะเวลา 10 ปี และยืนยันว่ามีการทำประชาคม รับฟังเสียงประชาชนแล้วด้วย
รายงานว่าเจ้าหน้าที่ สตง.ตั้งข้อสังเกตว่าวงเงินกู้จำนวนมาก “มีความน่าเป็นห่วง” แม้ตามกฎหมายท้องถิ่นจะสามารถกู้ได้ สตง. จะเข้ามาตรวจสอบด้านวินัยการเงินการคลังและสภาพคลังของ อบจ.สงขลา ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โครงการทุกโครงการประชาชนจะต้องได้รับประโยชน์จริง ไม่ใช่เบิกจ่ายงบประมาณ
“อบจ. ต้องตอบสังคมให้ได้ หลักเกณฑ์การคัดเลือกถนน 74 สายที่ถูกบรรจุในโครงการจาก 209 สาย ว่าใช้ปัจจัยใดเป็นตัวกำหนด การจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลางว่ามีความโปร่งใสและสอดคล้องกับสภาพจริงหรือไม่”
แหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. และ สตง. ว่าจะมีการตรวจถนนในโครงการ เพื่อสอบถามความคิดเห็นชาวบ้านและพิจารณาความเหมาะสมในการซ่อมแซม ก่อนที่จะเสนอแนะแนวทางให้สถาบันการเงินประกอบการตัดสินใจว่าจะอนุมัติวงเงินกู้ให้ อบจ.สงขลา