พระพลัดตกหน้าผาวัดดังสุรินทร์ สูง 10 เมตร กู้ภัยเร่งช่วยระทึก ลำเลียงร่างนำส่งรพ.ทุลักทุเล
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 เวลาประมาณ 17.40 น. เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยสุรินทร์ จุด อ.บัวเชด กับ หน่วยกู้ภัยตาดาน อ.สังขะ ได้รับแจ้งว่ามีพระสงฆ์ ทราบชื่อคือ พระประเสริฐ อายุ 66 ปี พระลูกวัด ตกหน้าผาที่วัดแห่งหนึ่ง ใน ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
หลังจาก จนท.กู้ภัยสุรินทร์ จุด อ.บัวเชด ไปถึงพบพระสงฆ์รูปดังกล่าว นอนร้องขอความช่วยเหลือที่บริเวณร่องหินของหน้าผา มีความสูงจากจุดที่ตกลงมาประมาณ 10 เมตร พบมีอาการได้รับบาดเจ็บ มีแผลที่ขาซ้าย ไม่สามารถลุกเดินและลงน้ำหนักที่เท้าได้
จากนั้นเจ้าหน้าที่ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนลำเลียงด้วยเปลสนามขึ้นมาด้านบนอย่างทุลักทุเล ก่อนจะรีบนำตัวขึ้นรถพยาบาลฉุกเฉิน ส่งตัวรักษาอาการบาดเจ็บที่ รพ.บัวเชด เบื้องต้นทราบว่าอาการปลอดภัยแล้ว
จากการสอบถามพระรูปอื่นที่เห็นเหตุการณ์ ทราบว่า ระหว่างเกิดเหตุพระสงฆ์ในวัดได้มาช่วยกันเก็บกวาดใบไม้รอบบริเวณวัด สักพักได้ยินเสียงเหมือนสิ่งของหนักตกและได้ยินเสียงร้องจึงพากันวิ่งไปดู ก็พบว่าพระประเสริฐ พลัดตกลงไปด้านล่าง คาดว่าน่าจะลื่นหรือไม่ก็เกิดอาการหน้ามืด ซึ่งต้องรอสอบถามผู้บาดเจ็บ หลังจากอาการดีขึ้นต่อไป