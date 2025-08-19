รวบแม่เล้าวัย16 ชวนเพื่อนร่วมห้องขายบริการตั้งแต่ ม.1 หักหัวครั้งละ 1 พัน
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง รอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อม พ.ต.อ.ธัชพล ส่องแสง ผกก.สภ.พุทไธสง.อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.อภิภู จูประโคนสุข รองผกก.(สืบสวน) สภ.พุทไธสง และนายวุฒิชัย สุพรหมอินทร์ นักพัฒนาสังคมฯ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สนง.พมจ.บุรีรัมย์, น.ส.ณัฐวดี ลุนสำโรง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันสอบสวน น.ส.เอ(นามสมมุติ)อายุ 16 ปี หลังจากมีการสืบสวนพบว่ามีพฤติกรรมค้าประเวณี จากทางเฟซบุ๊กชื่อรายหนึ่ง จนกระทั่งมีการล่อซื้อบริการในราคา 1,500 บาท และทำการจับกุม โดย น.ส.เอ ให้การรับสารภาพว่า ได้เป็นธุระจัดหาจริง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนเรียนห้องเดียวกันซึ่งจะถามความสมัครใจก่อนทุกครั้ง
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบถาม น.ส.บี(นามสมมุติ)อายุ 16 ปี ซึ่งเป็นเด็กที่ขายบริการได้เล่าให้กับเจ้าหน้าที่ฟังว่า อาศัยอยู่กับยายส่วนพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ตัวเองยังเล็ก ครั้งแรกที่เริ่มขายบริการตอนอยู่ชั้น ม.1 อายุ 13 ปี สาเหตุเพราะ น.ส.เอ เพื่อนเรียนห้องเดียวกันเป็นคนชักชวน โดยจะได้ค่าขายบริการครั้งละ 1,500 บาท เพื่อนเป็นคนรับเงิน แล้วนัดไปเจอกันที่รีสอร์ต
แต่ละครั้งเพื่อนจะหักหัวคิวไป 500 บาท ต่อมาเพื่อนหักมากขึ้น เป็นครั้งละ 1,000 บาท และบางครั้งต้องพาไปเลี้ยงข้าว ซื้อของตามตลาดนัดจนบางครั้งตนเหลือเงินเพียง 200-300 บาทเท่านั้น แต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะต้องหาเงินเอามาซื้อของใช้และค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่อยากรบกวนยาย
นายวุฒิชัย สุพรหมอินทร์ นักพัฒนาสังคมฯ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สนง.พมจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า เบื้องต้น พมจ.จะเข้าไปดูแลเด็กที่เสียหาย รวมถึงครอบครัวของเด็กที่จะต้องเข้าไปดูแลตามนโยบายของ พมจ.
ด้าน พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ กล่าวว่า นโยบายของผู้บังคับบัญชา ได้มีสั่งการให้ดูแลและตรวจสอบการค้ามนุษย์ หรือค้าประเวณี เช่นเดียวกับเคสนี้ ซึ่งได้มีการล่อซื้อหลังสืบทราบทางโซเชียล ก่อนจะมีการวางแผนจับกุมได้ทั้งผู้จัดหาและเด็กที่เสียหาย
พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ กล่าวด้วยว่า จากการสืบทราบเด็กที่ไปขายบริการเกิดจากการชักชวนของเพื่อนไปเที่ยวเตร่แล้วไม่มีเงิน จึงต้องหาวิธีเพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายเที่ยวเตร่ ดังนั้นผู้ปกครองควรจะสอดส่องดูแลบุตรหลานให้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะโลกโซเชียล
สำหรับผู้ซื้อบริการตอนนี้กำลังสืบสวนในข้อมูลในเชิงลึก เบื้องต้นทราบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นสูงอายุ หากพบมีการเชื่อมโยงคนใดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่ละเว้น
เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหา น.ส.เอ “ค้ามนุษย์ ,เป็นธุระจัดหาหรือชักพาไปซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อให้กระทำการค้าประเวณีชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร,พรากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีไปจากผู้ปกครองโดยไม่มีเหตุอันควรเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจาร,รับประโยชน์จากการค้าประเวณีของผู้อื่น”