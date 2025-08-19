รถไฟชานเมืองถึงบ้านโป่งแล้ว ส.ส.ราชบุรี ใช้กลไกสภาฯดันจนสำเร็จ รับเมืองขยายตัว สุดสาย 20 บาท    

สส.ราชบุรี ดันรถไฟชานเมืองมาบ้านโป่ง บริการพี่น้องชาวราชบุรีและใกล้เคียง เพื่อรองรับการขยายตัวของบ้านโป่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) อุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถไฟชานเมืองจากบ้านโป่ง-กรุงเทพฯ โดยมีผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานในท้องถิ่น จ.ราชบุรี เข้าร่วมในพิธี
นายอัครเดช กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเกิดจากความต้องการของชาวบ้านในท้องถิ่นที่ต้องการให้มีรถไฟชานเมืองวิ่งระหว่างบ้านโป่ง-กรุงเทพฯ ให้มากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่บ้านโป่ง ตนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมฯ จึงได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมาธิการฯ และได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้ามาหารือถึงแนวทางการขยายการเดินรถไฟชานเมืองบ้านโป่ง-กรุงเทพฯ จนเป็นที่มาของการเปิดตัวการขยายเที่ยวการเดินรถไฟชานเมือง ซึ่งตนก็ต้องขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนสามารถผลักดันโครงการดังกล่าวได้สำเร็จ
ทั้งนี้ ในส่วนการขยายเที่ยวการเดินรถไฟดังกล่าวจะทดลองขยายก่อนเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อดูปริมาณผู้โดยสารและความสอดคล้องกับการเดินรถ โดยรถไฟชานเมืองจะวิ่งออกจากบ้านโป่งในทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.05 น. ถึงกรุงเทพฯ ในเวลา 08.05 น. ผ่าน 16 สถานี รวมถึงสถานีรถไฟบางซื่อ ส่วนขากลับจากกรุงเทพฯ จะออกในเวลา 16.40 น. ถึงบ้านโป่ง ประมาณ 18.40 น. ในทุกวันจันทร์-ศุกร์ เช่นกัน ซึ่งถือเป็นเวลาที่เหมาะสมกับการเดินทางไปทำงานในเมืองและการขนส่งสินค้าเข้าเมืองเป็นอย่างดี โดยในส่วนอัตราค่าโดยสารอยู่ที่ 20 บาท ประหยัดกว่าการเดินทางด้วยวิธีอื่น ๆ อย่างแน่นอน
นายอัครเดช กล่าวย้ำว่า โครงการดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในโครงการที่ตนได้ใช้กลไกจากรัฐสภา ผ่านทางคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมฯ ที่ตนเป็นประธานผลักดันจนสำเร็จ ซึ่งที่ผ่านมาและจากนี้ยังมีโครงการอื่น ๆ ที่ตนจะใช้ช่องทางดังกล่าวผลักดันให้สำเร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านโป่งและจังหวัดราชบุรี ให้ดียิ่งขึ้น
“จากการสอบถามพ่อแม่พี่น้อง ทุกคนต่างยินดีและขอบคุณที่ผมได้ผลักดันให้มีการเพิ่มขบวนรถไฟชานเมืองดังกล่าว ซึ่งผมก็ถือว่า เป็นข่าวดีของชาวบ้านโป่ง ทั้งมั่นใจว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกสบายและรองรับความต้องการของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านโป่งได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ตนต้องขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ให้มาร่วมกันใช้บริการรถไฟชานเมือง เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้อนุมัติการขยายระยะเวลาการเดินทางรถไฟชานเมืองดังกล่าวออกไปมากกว่าระยะทดลองที่กำหนดไว้ใน 3 เดือนนี้ด้วย” นายอัครเดช กล่าวทิ้งท้าย
