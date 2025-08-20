เก๋งเสียหลัก พลิกคว่ำลงข้างทาง ถนนสระบุรี-หล่มสัก ดับยกคัน 2 ศพ

รถนั่งส่วนบุคคลเสียหลักคว่ำลงข้างทาง ริมถนนสายสระบุรี – หล่มสัก และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย จ.เพชรบูรณ์
เมื่อเวลา 01.49 น. วันที่ 20 สิงหาคม รับแจ้งจาก กู้ภัยหล่มสัก มีอุบัติเหตุ รถนั่งส่วนบุคคล เสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง และมีผู้เสียชีวิต ริมถนนสายสระบุรี – หล่มสัก ช่วงโค้งบ้านบุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
อาสากู้ภัยร่วมกตัญญู จุดหล่มสัก คืบหน้าที่เกิดเหตุ พบรถนั่งส่วนบุคคล ฮอนด้า สีขาว ป้ายทะเบียน สระบุรี ลักษณะพลิกคว่ำลงข้างทาง ตรวจสอบพบร่างผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้หญิง อายุประมาณ 20 – 25 ปี สภาพร่างกระเด็นออกมาจากตัวรถ ส่วนภายในยานพาหนะ พบร่างผู้เสียชีวิตอีก 1 ราย เป็นผู้ชาย อายุประมาณ 20 – 25 ปี สภาพร่างติดค้างภายใน เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องมือตัดถ่างงัดรถเพื่อนำร่างออกมา ในส่วนของสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก
ที่มา : อาสากู้ภัย ร่วมกตัญญู จุดหล่มสัก