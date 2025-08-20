อุทาหรณ์ ปัก GPS ไปคาเฟ่ นครสวรรค์ ไม่คุ้นเส้นทาง เสียหลักทางต่างระดับ พุ่งตกคลอง เจ้าของรถมีสติ หนีได้ทัน ก่อนจมทั้งคัน
เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนไม่คุ้นเส้นทางและปักหมุด GPS ไปยังจุดหมาย ซึ่งอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น หลังเมื่อช่วงเย็นวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งไฟฟ้าเสียหลักตกลงคลองชลประทานเขาแก้ว หมู่ 5 ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยผู้ขับขี่สามารถตั้งสติเอาตัวรอดออกมาได้อย่างปลอดภัย ก่อนรถไหลไปตามกระแสน้ำกว่า 50 เมตร และจมลงใต้คลองลึกประมาณ 2 เมตร
จากการสอบถาม นายสมบัติ คุ้มอิ่ม เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยุหะคีรี เปิดเผยว่า จุดเกิดเหตุเป็นถนนฝายน้ำล้นเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ลักษณะพื้นถนนต่ำกว่าปกติ เมื่อรถวิ่งมาด้วยความเร็วมีโอกาสตกหลุมและเหินจนเสียการควบคุม คาดว่าคนขับไม่ชำนาญเส้นทางและขับตามระบบนำทาง GPS จึงเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น
เบื้องต้นทราบว่า คนขับตั้งใจเดินทางไปยังร้านกาแฟและคาเฟ่แห่งหนึ่ง แต่เมื่อถึงทางต่างระดับไม่ทันระวัง รถจึงเสียหลักตกลงคลอง โชคดีที่สามารถเปิดประตูหนีออกมาได้ทันเวลาก่อนที่รถไหลไปตามกระแสน้ำ
สำหรับคลองชลประทานเขาแก้ว มีความกว้างราว 3-5 เมตร โดยมีผู้บันทึกคลิปเหตุการณ์ไว้ได้ พบว่า หลังจากรถตกลงไปในคลอง ยังสามารถลอยอยู่ในน้ำเป็นระยะทางกว่า 200 เมตร ก่อนจะติดคอสะพาน และหันหัวกลับขับทวนน้ำได้ประมาณ 60 เมตร จากนั้น เครื่องยนต์จึงดับและจมลงไปใต้คลอง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝากเตือนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ให้ลดความเร็วและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนหรือน้ำหลาก เนื่องจากถนนบริเวณฝายน้ำล้นมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หากไม่คุ้นชินเส้นทาง
ที่มา : ข่าวสด