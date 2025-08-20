ชายอินเดียโร่แจ้งความ ปล่อยเช่า ‘ฟอร์จูนเนอร์’ แต่หายไร้ร่องรอย เลยกำหนด 10 วันยังไม่ได้คืน

ชายอินเดียโร่แจ้งความ หลังปล่อยเช่า ‘ฟอร์จูนเนอร์’ แต่หายไร้ร่องรอย
เมื่อเวลา 23.30 น. วันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา นาย PREM KUMAR อายุ 54 ปี สัญชาติอินเดีย เดินทางพร้อมเพื่อนสาวชาวไทยเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อลงบันทึกประจำวันและร้องทุกข์ หลังรถยนต์ที่ปล่อยเช่า หายไปพร้อมผู้เช่าโดยไม่สามารถติดต่อได้
โดยรถที่สูญหายคือ TOYOTA FORTUNER สีขาว–ดำ ทะเบียน จพ 9160 ชลบุรี หมายเลขตัวถัง MROBB3FS200309354 และหมายเลขเครื่อง 2GDD156698 โดยก่อนหน้านี้ นาย PREM KUMAR ได้มอบอำนาจให้เพื่อนสาวชาวไทยนำรถไปปล่อยเช่า ขณะที่ตนกลับไปบ้านเกิดประเทศอินเดีย
ซึ่งการทำสัญญาเช่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งภายในซอย 6 พระตำหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง โดยผู้เช่าคือ นายดรุณรัตน์ อายุ 30 ปี ซึ่งมากับเพื่อนชาวไทย และได้เซ็นสัญญากำหนดส่งคืนรถภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00 น.
อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงกำหนดส่งคืน รถกลับไม่ถูกนำมาคืนตามสัญญา และไม่สามารถติดต่อผู้เช่าได้ อีกทั้งระบบ GPS ติดตามในรถก็ถูกตัดสัญญาณ ทำให้นาย PREM KUMAR เชื่อว่าผู้เช่ามีเจตนาไม่สุจริต จึงรีบเดินทางกลับมาไทยและเข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.กมล อัปการัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องไว้ พร้อมส่งต่อให้ทีมสืบสวนติดตามตัวผู้เช่ามาสอบปากคำ หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป