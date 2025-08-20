ไปต่อไม่ไหว! ชายเมาแอ๋ จอดรถหลับกลางถนนพัทยา จนแบตหมด จนท.ต้องเขย่ารถปลุกจนตื่น
เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 20 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา เข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์จอดขวางกลางถนน หลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบรถยนต์ต้องสงสัยจอดนิ่งกลางถนนพัทยาสาย 3 บริเวณปากซอยเฉลิมพระเกียรติ 31 พัทยาใต้ เกรงว่าจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ในที่เกิดเหตุ พบรถยนต์มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ สีดำ ทะเบียนกรุงเทพมหานคร จอดเครื่องดับอยู่กลางถนน เมื่อตรวจสอบบริเวณเบาะคนขับพบ ชายอายุประมาณ 35-40 ปี ปรับเบาะเอนนอนอยู่ในสภาพมึนเมา เจ้าหน้าที่จึงพยายามปลุกด้วยการเคาะและเขย่ารถจนผู้ขับตื่นขึ้น
อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ของรถหมดทำให้ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันเข็นรถไปจอดชิดขอบทางเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัญจร
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวชายคนดังกล่าวไปพักผ่อนที่ สภ.เมืองพัทยา เพื่อให้สร่างเมา ก่อนจะอนุญาตให้กลับมารับรถคืนในภายหลัง โดยจากการสอบถามชาวบ้านใกล้เคียง ทราบว่ารถคันดังกล่าวมาจอดนอนตั้งแต่เวลาประมาณ 05.30 น.