ชาวนาโคราชโอด รัฐจ่ายช่วยไร่ละ 1,000 ไม่คุ้มทุนวอนปรับเพิ่ม ชี้ทุกวันนี้ขายกก.ละ 5 บาท

ชาวนาโคราชโอด รัฐจ่ายช่วยไร่ละ 1,000 บาทคนละไม่เกิน 10 ไร่ ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน น้อยเกินไปไม่คุ้มทุน วอนปรับช่วยนาปรัง เพิ่มเป็นไร่ละ 1,500 บาท ส่วนนาปี ช่วยไร่ละ 1,000 บาท เพิ่มเป็นไม่เกิน 20 ไร่ เพื่อให้ไปต่อได้
ภายหลังจาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา เห็นชอบอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท แต่ไม่เกินครอบครัวละ 10 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับผู้ปลูกข้าวนาปรังปี 2568 และผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2568/69 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าว รวมถึงสนับสนุนให้เกษตรกรมีแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการผลิตข้าว ซึ่งทำให้ชาวนาทั่วประเทศรู้สึกดีใจที่รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือ แต่สำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรัง จะใช้ต้นทุนในการเพาะปลูกค่อนข้างสูงกว่าทำนาปี ส่วนใหญ่จึงปลูกข้าวเพื่อนำไปขาย มากกว่าปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ไปสอบถามชาวนาที่ทำนาปรังใน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ว่า งบประมาณที่รัฐบาลผลักดันมาช่วยเหลือนี้ ช่วยบรรเทาเความเดือดร้อนได้มากน้อยแค่ไหน โดยได้พบกับ นายมงกุฏ อายุ 67 ปี ชาวนา ม.16 บ้านใหม่ไทรงาม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ซึ่งเปิดเผยว่า “จากการพูดคุยกับเพื่อนๆ ชาวนา ที่ปลูกข้าวนาปรังเหมือนกัน ต่างบ่นกันอย่างมากเรื่องเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครอบครัวละ 10 ไร่ที่รัฐบาลอนุมัติออกมา เป็นเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับต้นทุนเพาะปลูกทั้งหมด ซึ่งตนทำนา ทั้งหมด 30 ไร่ ต้นทุนสูงมาก แต่สินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าว ราคาตกต่ำอย่างมาก ขายได้เพียงกิโลกรัมละ 5 บาทเท่านั้น ต่างจากสินค้าอุตสาหกรรมที่ราคาสูงขึ้น ปลูกข้าวแต่ละครั้งไม่คุ้มกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป ทั้งค่าปุ๋ย ยาฉีดบำรุงต้นข้าว ฮอร์โมน เป็นต้น ราคาแพงทุกอย่าง
จึงอยากให้รัฐบาลพิจารณาช่วยเหลือให้มากกว่านี้ จากไร่ละ 1,000 บาทที่ต่ำเตี้ยเรี่ยดินเกินไป อย่างน้อยเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ 1,500 บาทก็ยังดี ชาวนาจึงจะพออยู่ได้ ไม่ขาดทุน ขอให้รัฐบาลได้โปรดเห็นใจ เพราะตอนนี้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำอย่างมาก เกษตรกรแทบจะพยุงต่อไม่ไหว”
ส่วนข้าวนาปีที่รัฐบาลอนุมัติช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท ตนมองว่าไม่เพียงพอเช่นกัน อยากให้เพิ่มจากไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ไร่ ให้เพิ่มเป็นไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่แทน ซึ่งตนและเพื่อนๆ เกษตรกรชาวนาอยากวิงวอนไปถึงรัฐบาล ได้โปรดเห็นใจพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วย เพราะประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรม ถ้าเกษตรกรเข้มแข็ง ประเทศชาติก็มั่นคง จึงอยากให้รัฐบาลเอาใจใส่ดูแลเกษตรกรรากหญ้าอย่างจริงจัง เพื่อให้ฟื้นยืนและก้าวต่อไปได้ ประเทศชาติจะได้เข้มแข็ง มั่งคั่ง สมบูรณ์ ประชาชนมีความสุข” นายมงกุฎฯ กล่าว