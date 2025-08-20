ทหารดักจับกุมรถบรรทุก 6 คัน ลักลอบขนน้ำมันข้ามชายแดนพม่า 60,000 ลิตร
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมกับตำรวจสืบสวนจังหวัดตาก ฝ่ายปกครอง อ.พบพระ กำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจชายแดนไทย เมียนมา ท้ายบ้านมอเกอร์ไทย อ.พบพระ นั้นได้พบรถยนต์บรรทุกขับเข้ามาบริเวณช่องทางดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ที่ซุ่มเฝ้าตรวจ จึงได้ทำการแสดงตัวเพื่อเข้าตรวจสอบ ตรวจพบรถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน 6 คัน ขับตามกันไปแบบมีพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงสกัดไว้เพื่อตรวจสอบพบรถยนต์บรรทุกแต่คันมีน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันดีเซล อยู่ในถังเก็บไว้ในรถยนต์ทุกคัน และมีการปกปิดอำพรางเป็นผ้าใบไว้ เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบคนขับพบว่า เป็นรถยนต์บรรทุกของนายนิพัทธ์ ปกป้อง อายุ 37 ปี ขับขี่รถบรรทุก ยี่ห้อ isuzu รุ่น 360 สีชมพู ทะเบียน 70-5834 กำแพงเพชร บรรทุกน้ำมัน จำนวน 10,000 ลิตร, นายเสน่ห์ ศรีทอง อายุ 49 ปี ขับขี่รถบรรทุก ยี่ห้อ isuzu รุ่น 360 สีเขียว ทะเบียน 70-5983 ตาก บรรทุกน้ำมันจำนวน 10,000 ลิตร
นายบวร สุขสวัสดิ์ อายุ 36 ปีขับขี่รถบรรทุก ยี่ห้อ isuzu รุ่น 360 สีขาว ทะเบียน 70-4262 กำแพงเพชร บรรทุกน้ำมันจำนวน 10,000 ลิตร, นายนพรัตน์ ศีรีประสานต์ อายุ 29 ปี ขับขี่รถบรรทุก ยี่ห้อ hino รุ่น victor 380 สีขาว ทะเบียน 70-3925 ตาก บรรทุกน้ำมันจำนวน 10,000 ลิตร, นายทักษะ หัตถสารโสภณ อายุ 43 ปี ขับขี่รถบรรทุก ยี่ห้อ isuzu รุ่น 360 สีขาว ทะเบียน 70-5737 กำแพงเพชร บรรทุกน้ำมันจำนวน 10,000 ลิตร และนายนคร คำดี อายุ 46 ปีขับขี่รถบรรทุก ยี่ห้อ isuzu รุ่น 360 สีขาว ทะเบียน 70-7176 ตาก บรรทุกน้ำมัน จำนวน 10,000 ลิตร รวมน้ำมันทั้งหมด 60,000 ลิตร
สำหรับชายทั้ง 6 ราย ยอมรับสารภาพว่าจะนำน้ำมันดีเซลไปส่งยังฝั่งประเทศเมียนมา เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วม ดำเนินการจับกุมผู้ขับขี่รถบรรทุกทั้ง 6 คัน พร้อมทั้งยึดรถและน้ำมันไว้เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป อย่างไรก็ดีขณะนี้ทางฝั่งเมียนมาในพื้นที่จังหวัดเมียวดีกำลังขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างหนัก จากการเข้มงวดของทางการเมียนมาที่ให้ผู้ประกอบการชาวเมียนมาต้องขออนุญาตประกอบการสินค้า ส่งออก ทำให้น้ำมันจากชั้นในของประเทศเมียนมามาทางชายแดนไม่ได้ และทางไทยก็มีมาตรการห้ามน้ำมันเชื้อเพลิงไปฝั่งเมียนมาอยู่ตามมาตรการ 3 ตัด ของประเทศไทยเพื่อขจัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ คือ งดจ่ายกระแสไฟฟ้า ตัดสัญญาณอินเตอร์เนต และห้ามส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปฝั่งเมียนมา
