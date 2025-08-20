จำได้ไหม หมากลัวเสียงปืนใหญ่ วิ่งไปอยู่กับทหาร เจ้าของดีใจ ตามหาเจอแล้ว พี่ทหารกลับไปเยี่ยม

จำได้ไหม หมากลัวเสียงปืนใหญ่ จนตัวสั่น วิ่งไปอยู่กับทหาร เจ้าของดีใจ ตามหาเจอแล้ว พี่ทหารกลับไปเยี่ยม
โลกโซเชียลพร้อมใจกันเอ็นดูและเป็นห่วงสุนัขพันธุ์ชิวาว่าตัวหนึ่ง ที่ตกใจเสียงปืนใหญ่ แล้ววิ่งไปซุกใต้ท้องรถทหารในสภาพตัวสั่น และหลบในบังเกอร์ทหาร ปีนไปนั่งอยู่บนตักทหารด้วยความหวาดกลัว โดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “อลงกรณ์ ขจรภพ” โพสต์บอกเล่าจนเป็นไวรัล ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ขณะที่ทหารได้บอกสุนัขตัวน้อยว่า “ถ้าเสียงวีดแล้วก็บึ้ม แสดงว่ามาจากฝั่งโน้น ให้รีบหมอบลง เดี๋ยวก็ชินไปเอง” ซึ่งเจ้าตูบก็รับฟังอย่างดี ก่อนจะมาตื่นตกใจเสียงปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาอีกครั้ง แล้วดิ้นกระโดดออกจากอ้อมกอดทหาร วิ่งหนีหายไปท่ามกลางความมืด จนทหารในคลิปรู้สึกกังวลใจเป็นห่วงว่าสุนัขตัวดังกล่าวจะหนีไปอยู่ที่ไหนและได้รับอันตรายหรือไม่ ต่อมาทหารชุดลาดตระเวนทราบจากชาวบ้านใกล้เคียงว่าสุนัขตัวดังกล่าวกลับไปอยู่ที่บ้านแล้ว
ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังนายทหารที่ปรากฏในคลิป ซึ่งเป็นผู้โพสต์เรื่องราวดังกล่าว ได้รับการเปิดเผยว่า ผมสัญญากับหมาว่าจะไปเยี่ยมน้องหมาให้ได้ เมื่อครั้งที่เคยไปเยี่ยมที่บ้านเจ้าของสุนัขคราวก่อน เช้าวันนี้จึงลองกลับไปดูอีกครั้ง ก็พบน้องหมาอยู่ในบ้านหลังนี้ที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งใน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ตนมีภารกิจรบ ยิงปืนใหญ่ปะทะกัน น้องตกใจเสียงปืนใหญ่มาจากที่ไหนก็ไม่ทราบ แล้วก็หลงมาอยู่กับฐานยิงปืนใหญ่ของผม มาหลบอยู่ใต้ท้องรถด้วยกัน มาหลบเข้าหลุมหลบภัยกับผม
“มีอยู่จังหวะหนึ่ง น้องตกใจเสียงปืนใหญ่ของฝั่งที่พวกผมยิงออกไป และกระโดดหลุดจากอ้อมกอดผมไป แล้วมีกระสุนปืนใหญ่ของข้าศึก BM-21 เริ่มมาตกใกล้ฐานยิงหลายนัด ลงใกล้ที่ตั้งยิงที่ผมอยู่ เพื่อความปลอดภัยจึงต้องเคลื่อนย้ายออกไปหาที่ตั้งยิงแห่งใหม่ แล้วทำการยิงตอบโต้กับข้าศึกอยู่เรื่อยๆ
หลังเหตุการณ์สงบ เพื่อนผมออกไปลาดตระเวน จึงฝากให้ถามหาชาวบ้านว่าหมาน้อยเป็นอย่างไรบ้าง มีชาวบ้านบอกว่าเจ้าของหมาตามมาเจอแล้ว เอากลับไปแล้ว ผมจึงออกตามหาน้องหมา ตอนนี้ได้เจอกันแล้ว น้องชื่อโซดา เป็นสุนัขพันธุ์ชิวาว่า เพศเมีย ตอนเจอหน้ามันก็แยกเขี้ยวใส่ ไม่ยอมให้จับหรือลูบหัว ไม่เหมือนตอนที่หลบอยู่ในบังเกอร์ด้วยกัน แต่ก็ตื่นเต้น ดีใจ และตื้นตันใจสุดๆ ที่เห็นน้องโซดาสบายและปลอดภัยดี ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงน้องหมา” ทหารระบุ
ด้านเจ้าของสุนัขบอกว่า วันที่โซดาตื่นเสียงปืนใหญ่แล้ววิ่งหนีเตลิดไป ตนเป็นห่วงมาก ไม่รู้ว่าหนีไปทางไหน จะหาเจอหรือไม่ จนมาเห็นคลิปในโซเชียลว่ามีทหารช่วยเอาไว้ก็รู้สึกโล่งใจ ยังอดห่วงไม่ได้เพราะสภาพตอนนั้นเจ้าโซดาตัวสั่น น้ำตาไหล น่าจะตื่นตกใจมาก ลูกๆ บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงโซดาหรอก เพราะอยู่กับทหาร จนภายหลังตามไปเจอตัวก็รีบรับกลับมาบ้าน แต่พอมีเสียงระเบิด เสียงปืนดังๆ โซดาก็ยังตกใจกลัวอยู่ ตอนนี้มันก็เริ่มแก่ อายุ 8-9 ปีแล้ว เป็นคุณยายโซดาแล้ว แต่ก็วิ่งหนีตายเตลิดไปไกล และไม่ได้รับอันตรายใดๆ กลับมา